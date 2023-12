Google chega a acordo de US$ 700 milhões para encerrar acusações antitruste nos EUA

A Alphabet, empresa dona do Google, vai pagar US$ 700 milhões (o que corresponde a cerca de R$ 3,43 bilhões) para encerrar um processo movido por um grupo de estados nos EUA que a acusam de sufocar a concorrência em sua loja de aplicativos Play Store para dispositivos Android, de acordo com documentos judiciais.

No âmbito do acordo, a Alphabet concordou em criar um fundo com capital de US$ 630 milhões para beneficiar consumidores. Outros US$ 70 milhões serão destinados a um fundo para resolução de processos ajuizados por estados, incluindo o pagamento de multas e restituições.