Google bloqueia acesso a sites de notícias no Canadá após lei exigir pagamento

O Google se tornou nesta quinta-feira, 29, o mais recente gigante do Vale do Silício a bloquear o acesso a sites de notícias canadenses a partir da sua plataforma, depois que Ottawa aprovou um projeto de lei que obriga as gigantes digitais a pagarem por este conteúdo.

O texto, convertido em lei na semana passada, busca apoiar o setor de produtores de notícias do Canadá, que observou o fechamento de centenas de publicações na última década.

A lei exige que as gigantes digitais façam acordos com a mídia e os sites de notícias canadenses envolvendo as notícias e informações que são compartilhadas em suas plataformas.

O Google afirmou que a nova lei "é impraticável". Em seu blog, acrescentou que "será mais difícil para os canadenses encontrar notícias na internet, e, para os jornalistas, atingir seu público".

Meta também fará bloqueio

A Meta, outra gigante da tecnologia, anunciou na última quinta-feira que também bloquearia os sites de notícias canadenses em suas plataformas.

A norma do Canadá se baseia no New Media Bargaining Code da Austrália, o primeiro deste tipo no mundo a conseguir que Google e Meta pagassem pelo conteúdo de notícias em suas plataformas.

No fim de 2021, a AFP assinou com o Google um acordo de cinco anos sobre direitos conexos, para pagamento pelo conteúdo procedente da agência.