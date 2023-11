Google afirma que a indexação 'mobile-first' está concluída após 6 anos

Após mais de seis anos desde o seu início, o projeto de indexação mobile-first do Google, que prioriza o smartphone no desenvolvimento de apps e sites, atinge sua fase de conclusão. John Mueller, especialista da empresa, compartilhou em publicação oficial que o processo agora está integralmente estabelecido.

A trajetória do Google com a indexação mobile-first começou em novembro de 2016. Em dezembro de 2018, a companhia já havia aplicado essa abordagem à metade dos sites em seus resultados de busca. O método prioriza a análise do site pela perspectiva de um navegador móvel, refletindo a crescente utilização de dispositivos móveis pelos usuários na internet.

Em março de 2020, pouco antes da implementação de restrições globais devido à pandemia, o Google havia estipulado setembro de 2020 como prazo final para os sites se adaptarem à nova indexação. No entanto, a data foi postergada para março de 2021. A conclusão da migração das plataformas para o sistema de indexação mobile-first foi sinalizada em maio, levando a algumas incertezas sobre o anúncio recente de que o processo foi "finalizado".

O que restou

Quanto ao futuro, o Google identificou que apenas uma fração mínima de sites apresenta incompatibilidade total com dispositivos móveis, devido a erros que impedem o acesso mobile, bloqueio da versão mobile por arquivos robots.txt ou redirecionamentos inapropriados de todas as páginas para a homepage em versões mobile. A empresa ressaltou que esses são problemas sem soluções alternativas por parte do Google.

Por ora, a estratégia será continuar a tentativa de rastreamento desses sites pela forma tradicional para desktop, com reavaliações periódicas da lista de sites afetados.

Além disso, haverá uma redução na atividade de rastreamento do Googlebot para desktop, em linha com a preferência pela indexação mobile.

No âmbito das ferramentas de webmasters, o Google notificou a desativação da informação sobre o rastreador de indexação na página de configurações do Google Search Console. A medida é justificada pela obsolescência desses dados, uma vez que todos os sites compatíveis com dispositivos móveis são agora rastreados prioritariamente pelo rastreador mobile.