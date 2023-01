Globant promove roadshow para aproximar empresas do metaverso

De um lado a Globant, uma empresa nativa digital focada em reinventar os negócios por meio de soluções tecnológicas inovadoras. Do outro, o Bradesco, um dos bancos mais tradicionais do mercado brasileiro. Foi a partir de uma parceria de sucesso entre os dois que a Globant inaugurou seu roadshow integrando o Metaverso Experience, recente ação do banco voltada para o público interno e para promover a cultura de inovação.

A proposta da Globant com seu roadshow é levar um pacote completo de experiências inovadoras para informar e formar empresas dentro dos conceitos de metaverso e a parceria com o Bradesco ajudou no desenvolvimento e na formatação inicial do modelo que será levado a outras empresas.

Durante a dinâmica do Bradesco, que teve apoio do inovabra, ecossistema de inovação do banco, mais de 2 mil funcionários e executivos da organização puderam conhecer e experimentar as tecnologias e conceitos que constituem o metaverso, e tiveram a oportunidade de se familiarizar com as possibilidades de atuação nesse novo ambiente virtual.

“Quando falamos sobre metaverso, a primeira coisa que vem à cabeça é a experiência imersiva, com óculos, mas há muito mais a ser explorado. A proposta da Globant é levar esses conhecimentos de forma prática às empresas para que façam sentido e resolvam problemas reais”, explica Evandro Reis, vice-presidente de Tecnologia e Business Development na Globant.

O executivo destaca que tecnologias como realidade mista, blockchain, games e inteligência artificial já são combinadas para formar a nova realidade que vai reinventar as relações comerciais e sociais.

As tendências com o metaverso

No Metaverso Experience, mais do que apresentar tecnologias, a Globant trouxe uma visão do futuro, de como essas ferramentas se combinam para criar conceitos e experiências. Uma delas está inserida no contexto da economia do criador, no qual plataformas possibilitam que usuários criem objetos e outros ativos digitais, e os vendam a outros participantes da rede.

A experiência para essa ação no Bradesco está dentro da proposta de roadshow da Globant. “Uma vez permitido o acesso às experiências, poderemos testar hipóteses de usos reais e ver como elas atendem às demandas das empresas. Além de levar conceitos e testar funcionalidades, colheremos feedbacks dos usuários”, diz Reis.

O roadshow da Globant, empresa que tem capital aberto na bolsa de Nova York (Nyse), está ancorado em cinco pilares: dispositivos, mostrando os equipamentos utilizados como base para as experiências de metaverso; economia descentralizada, baseada em blockchain, tokenização e NFTs; plataformas de metaverso, conhecidas como DAOs ou Decentralized Autonomous Organization, os famosos jardins murados que permitem as economias virtuais autônomas; realidades virtual e aumentada, que usam tecnologias imersivas para permitir que as pessoas experimentem a realidade de forma diferente; e o hiper-realismo, que é uma nova percepção da realidade física e digital.

Na visão do VP da Globant, o universo de empresas que podem se beneficiar com o uso do metaverso é enorme, e vai desde a indústria dos games e healthcare, até a empresas de consumo e energia.

“Equipes podem ser treinadas em ambiente virtual para manutenção de equipamentos de energia, sem riscos de acidentes, por exemplo. O metaverso pode, ainda, ajudar no compliance, ao permitir avaliar melhor a capacidade técnica de uma empresa que está sendo contratada”, exemplifica Reis.

A ideia do roadshow, diz ele, é percorrer o Brasil para que diferentes organizações possam participar dessa evolução. “Sabemos que essa tecnologia vai ser importante para o futuro e as empresas podem entrar no metaverso mesmo sem haver uma relação direta com seu negócio. O importante é estar preparado para o conceito ‘figital’”.