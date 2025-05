Gigante chinesa HoYoverse investe em IA após queda nas receitas de jogos

A empresa HoYoverse, gigante chinesa de desenvolvimento de jogos, está investindo em inteligência artificial como parte de sua estratégia para diversificar seus negócios e reduzir a dependência do modelo atual de projetos no estilo anime.

Após faturar mais de US$ 8,4 bilhões com obras como Genshin Impact e Zenless Zone Zero, a empresa enfrenta uma queda de receitas, além de um problema de "canibalização interna", quando novos lançamentos afetam o desempenho de jogos anteriores.

Nesse cenário, o cofundador da companhia, o bilionário Cai Haoyu, deixou o comando da HoYoverse para buscar novos caminhos. Foi aí que ele fundou a Anuttacon, uma startup de IA sediada na Califórnia, para desenvolver mídias interativas com tecnologia de ponta.

Apesar da HoYoverse afirmar que a Anuttacon é uma entidade separada, cerca de uma dúzia de ex-funcionários migraram para a nova companhia. O primeiro título da Anuttacon é "Whispers from the Star", um jogo espacial com uma personagem principal controlada por IA.

HoYoverse: os principais jogos do portfólio da gigante chinesa (Reprodução)

Jogadores mostram resistência a novos projetos baseados em IA

Contudo, o anúncio da versão de testes do jogo de IA espacial gerou pouco entusiasmo. Isso porque os jogadores temem que o uso de inteligência artificial prejudique a qualidade e os empregos dos desenvolvedores de jogos.

Em resposta às críticas, Haoyu recorreu ao LinkedIn e ironizou: "Talvez devêssemos considerar mudar de profissão". Atualmente, o patrimônio de Haoyu é estimado em US$ 7,9 bilhões, segundo a Bloomberg Billionaires Index, impulsionado por sua participação majoritária de 41% na HoYoverse.

A movimentação da empresa chinesa reflete uma tendência crescente no setor de jogos, onde desenvolvedoras tradicionais buscam incorporar tecnologias de IA em seus produtos, frequentemente enfrentando resistência de uma base de fãs que valoriza o trabalho artístico humano por trás dos jogos.

Para a HoYoverse, o desafio será equilibrar a inovação tecnológica com as expectativas de qualidade de sua base de jogadores, que a consagrou como uma das maiores empresas de jogos móveis do mundo com títulos que misturam elementos de jogos gratuitos (free-to-play) com mecânicas de gacha, sistema de obtenção aleatória de personagens mediante pagamento.