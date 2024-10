Gigante chinesa do TikTok avança no mercado editorial com livros impressos

A ByteDance, empresa chinesa proprietária do TikTok, está dando um passo importante para se estabelecer no mercado editorial, expandindo seu selo 8th Note Press para publicações impressas. A marca, que estreou no ano passado com e-books, firmou uma parceria com a editora independente Zando para lançar entre 10 e 15 livros físicos por ano. Com foco em gêneros populares entre millennials e a Geração Z, como romance, "romantasia" e ficção para jovens adultos, os primeiros lançamentos estão previstos para o início de 2025. As informações são do The New York Times.

Atraindo o público do BookTok

O 8th Note Press tem acompanhado de perto o que é tendência online, especialmente no BookTok, uma comunidade dentro do TikTok dedicada a livros. Jacob Bronstein, chefe de editorial e marketing da 8th Note, explica que o selo “constrói de trás para frente”, escolhendo livros que se alinhem aos temas populares na plataforma. A decisão de expandir para o formato físico também visa atender ao gosto do público mais jovem por livros impressos, que são preferidos para exibição em vídeos e estantes.

A estratégia é simples: ao focar em tendências e no que os leitores estão discutindo online, 8th Note se posiciona para captar o entusiasmo gerado nas redes. Com mais de 38 milhões de posts marcados como #BookTok e um aumento de 15% no volume de vídeos neste ano, o potencial de crescimento é claro. Em 2024, as vendas de livros impressos de autores populares no BookTok cresceram 23%, superando o aumento geral de 6% no mercado de ficção adulto nos EUA.

O impacto da parceria

Para Zando, a parceria é uma oportunidade de explorar o vasto público das redes sociais. Fundada em 2020, Zando já possui colaboração com marcas de mídia e celebridades como John Legend e Sarah Jessica Parker. A colaboração com a 8th Note permitirá que a empresa aprofunde seu conhecimento sobre o comportamento dos leitores nas plataformas digitais, utilizando campanhas conjuntas para alcançar comunidades específicas.

Ainda assim, alguns autores expressaram preocupações com a falta de uma rede estabelecida de distribuição física e de conexões com livrarias e críticos. A autora Sanibel, que assinou com a 8th Note no ano passado, ficou inicialmente receosa sobre a possibilidade de seu livro não chegar às livrarias. Ela ficou mais confiante após saber do acordo com a Zando, que aumentará a distribuição e visibilidade dos títulos.

Apostando na inovação

Num momento em que o mercado editorial tradicional enfrenta desafios para reter leitores, a entrada de 8th Note Press com foco digital e promoção através de influenciadores oferece uma alternativa atraente. Para autores e agentes, o apelo da 8th Note reside em sua capacidade de entender e atingir o público do BookTok, promovendo lançamentos que dialogam com as preferências desses leitores conectados.

Este movimento coloca a ByteDance em uma posição única para competir com editoras tradicionais, especialmente se a empresa conseguir alavancar o sucesso do TikTok para criar best-sellers e fortalecer seu catálogo impresso.