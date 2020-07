Gates, Musk e Obama hackeados: o que aconteceu no Twitter?

Bill Gates. Apple. Elon Musk. Barack Obama. Joe Biden. Estes foram alguns dos perfis hackeados no Twitter na noite desta quarta-feira (15), quando tuites de um golpe relacionado a bitcoins foi publicado em todas as contas mencionadas. Logo após o ataque dos hackers, a rede social impediu que perfis verificados fizessem publicações ou alterassem suas senhas como uma forma de proteção. Mas o que causou tudo isso?

Segundo a própria empresa, o que pode ter acontecido é que, de alguma forma, os hackers conseguiram acessar a área reservada para os funcionários, na qual é possível fazer alterações mais severas nas contas. Em uma série de tuites no perfil do suporte, o Twitter afirmou que “acredita que o ataque foi coordenado por pessoas que focaram em alguns funcionários que têm acesso para os sistemas e ferramentas internos” e que “sabemos que eles usaram esse acesso para tomar conta de várias contas importantes (incluindo verificadas)”.

Para solucionar o problema, a companhia também afirmou que vai limitar o acesso às ferramentas internas durante a investigação. Os tuites foram rapidamente apagados na noite de ontem. Por enquanto, nenhum bilionário vai te dar o dobro de bitcoins — mas nunca se sabe o dia de amanhã.

We know they used this access to take control of many highly-visible (including verified) accounts and Tweet on their behalf. We’re looking into what other malicious activity they may have conducted or information they may have accessed and will share more here as we have it.

— Twitter Support (@TwitterSupport) July 16, 2020