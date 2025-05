Gasto com jogos de celular atinge US$ 65,7 bi; apenas 399 títulos tiveram US$ 1 mi em receita

Jogadores de celular aumentaram em 4% seus gastos em jogos móveis em 2024, mesmo com a queda de 43% no número de novos lançamentos nas lojas digitais. O dado evidencia a concentração da indústria em poucos títulos populares que dominam o tempo e o bolso dos usuários.

Segundo a consultoria Appfigures, novos jogos que conseguiram chegar à marca de US$ 1 milhão em receita fizeram isso mais rápido do que nunca: em média, em apenas 106 dias. No entanto, apenas 399 títulos atingiram esse patamar no ano, o que representa um mercado mais restrito e menos aberto a novidades.

O setor como um todo ainda sofre para encontrar um modelo econômico sustentável após o pico de crescimento durante a pandemia. Com o aumento dos custos de desenvolvimento e marketing, estúdios têm demitido equipes e cancelado projetos. No mercado de consoles, isso se reflete no lançamento dos primeiros jogos vendidos a US$ 80, por parte da Nintendo e da Microsoft.

Tencent lidera ganhos com jogos antigos

A maior parte da receita veio de títulos já consolidados. Dos US$ 65,7 bilhões gastos em jogos móveis em 2024, menos de US$ 4 bilhões vieram de lançamentos do próprio ano. O restante se concentrou em sucessos já estabelecidos, como Honor of Kings e Peacekeeper Elite, do gigante chinês Tencent, que sozinho faturou quatro vezes mais do que a segunda colocada, a americana Scopely, criadora de Monopoly Go!.

Entre os jogos lançados em 2024 que mais geraram receita e downloads, oito foram desenvolvidos por empresas chinesas — incluindo o novo título da Mihoyo, Zenless Zone Zero — e dois por estúdios japoneses.

No cenário atual, os desenvolvedores tentam reter usuários e atrair novos jogadores por meio de parcerias com outras marcas e mídias. Eventos colaborativos com IP de filmes, séries, quadrinhos e até moda se tornaram estratégias centrais, especialmente em jogos multiplayer com serviço contínuo.

“Monetização por meio de eventos com marcas famosas se sofisticou e hoje é parte essencial dos maiores jogos”, diz o relatório da Appfigures. Além de atrair público, esses eventos aumentam o gasto médio por jogador.