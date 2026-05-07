Fundo estatal chinês negocia liderar primeira rodada de investimento na DeepSeek

No dia 6 de maio, veículos da mídia chinesa informaram que o Fundo Nacional da Indústria de Circuitos Integrados da China (conhecido como “Grande Fundo Nacional”) está negociando para liderar a primeira rodada de financiamento da DeepSeek.

A avaliação final da empresa poderá chegar a cerca de US$ 45 bilhões. O jornal Shanghai Securities News apurou a informação junto a diversas fontes consideradas confiáveis. Segundo pessoas próximas às negociações, “as conversas entre as partes realmente estão acontecendo, mas a avaliação da empresa ainda não foi definida”.

A mesma fonte revelou que há vários outros potenciais investidores participando das negociações, incluindo gigantes da internet chinesa e outros fundos estatais. Apesar disso, os envolvidos mantêm postura discreta. Em grandes rodadas de financiamento envolvendo empresas altamente promissoras, é comum que as partes adotem cautela antes da conclusão oficial do acordo.

Até o momento, a lista definitiva de investidores ainda não foi fechada. Diversos investidores afirmaram que o forte interesse do mercado inevitavelmente elevou a avaliação pretendida da DeepSeek, embora ainda seja difícil determinar o valor exato. “Esse projeto é diferente de outras startups. Apesar de a empresa ainda ter limitada monetização, os investidores enxergam enorme potencial de crescimento.

Hoje, são os investidores que estão correndo atrás de Liang Wenfeng para ver quem será escolhido”, comentou um deles. Segundo analistas do setor, “os fundos estatais certamente terão papel central na composição final dos investidores”.

Vale destacar que, em 24 de abril, a DeepSeek lançou oficialmente e em código aberto a versão preliminar do DeepSeek-V4. O novo modelo de IA, equipado com um mecanismo inovador de atenção, apresenta capacidade líder mundial em processamento de longos contextos e introduz inovações estruturais que abrem um novo caminho para o desenvolvimento coordenado entre software e hardware, fortalecendo a autonomia tecnológica da indústria chinesa de IA.

Especialistas avaliam que o lançamento do V4 não apenas elevou o patamar tecnológico do setor e mudou percepções do mercado, mas também consolidou a posição da DeepSeek como uma das líderes no desenvolvimento de grandes modelos de IA da China, aumentando significativamente o reconhecimento de seu valor pelo mercado financeiro.

Há apenas algumas semanas, no início das negociações, a avaliação da empresa girava em torno de US$ 20 bilhões — valor que agora mais do que dobrou. Informações públicas mostram que a DeepSeek foi fundada em julho de 2023, incubada pela gestora quantitativa High-Flyer, e tem como fundador Liang Wenfeng, ex-aluno da Universidade de Zhejiang.

Até então, os recursos de pesquisa e desenvolvimento da empresa vinham majoritariamente do apoio interno da High-Flyer. Após o vazamento das informações sobre a rodada de financiamento, a DeepSeek realizou recentemente uma importante reorganização acionária. Registros empresariais mostram que, em 27 de abril de 2026, o capital registrado da empresa aumentou de RMB 10 milhões para

RMB 15 milhões. Com o aporte adicional, Liang Wenfeng elevou sua participação direta de 1% para 34%, enquanto a fatia do antigo acionista controlador, a Ningbo Chengen Enterprise Management Consulting Partnership, foi diluída de 99% para 66%.

Após a reestruturação, Liang Wenfeng passou a controlar cerca de 84,29% das ações da empresa, somando participações diretas e indiretas, consolidando seu controle absoluto sobre a DeepSeek. Segundo fontes da mídia, Liang também deverá participar da rodada atual de investimento com recursos próprios.

Pessoas próximas à empresa afirmam que o principal objetivo da captação é enfrentar a crescente concorrência do setor e os desafios relacionados à retenção de talentos. Os recursos deverão ser usados para expandir a capacidade computacional, aumentar salários e garantir a permanência de profissionais de ponta, além de sustentar futuras pesquisas e a implementação em larga escala dos modelos de IA.

Atualmente, o setor chinês de grandes modelos de IA vive intensa competição. De um lado, gigantes como ByteDance, Baidu, Alibaba, Tencent e Xiaomi ampliam investimentos em modelos próprios, aproveitando capital robusto, vastos recursos computacionais e ecossistemas consolidados para acelerar iterações tecnológicas e disputar talentos com altos salários.

De outro lado, unicórnios de IA como Moonshot AI, Z.ai, MiniMax, Baichuan Intelligence e ModelBest crescem rapidamente, acelerando tanto o desenvolvimento tecnológico quanto a comercialização de produtos, aumentando a pressão competitiva sobre a DeepSeek.

No cenário global, empresas como OpenAI, Anthropic e Google formam a primeira linha da IA mundial, exercendo forte pressão tecnológica, financeira e de talentos sobre concorrentes chineses como a DeepSeek.

O Fundo Nacional da Indústria de Circuitos Integrados da China foi criado com base no “Plano de Promoção do Desenvolvimento da Indústria de Circuitos Integrados”, emitido pelo Conselho de Estado chinês em 2014.

Operando sob modelo de captação de mercado e gestão profissionalizada, o fundo já lançou três fases de investimento voltadas à cadeia completa da indústria de semicondutores. A primeira fase foi criada em 2014, com escala de RMB 138,72 bilhões; a segunda, em 2019, somou RMB 204,15 bilhões; e a terceira fase, lançada oficialmente em 2024, possui capital registrado de RMB 344 bilhões, tornando-se atualmente o maior fundo industrial estatal da China.