Fundador da Huawei preconiza nova revolução industrial com Big Data e jovens talentos

Ren Zhengfei, o fundador e CEO da Huawei, afirmou em uma recente conversa com a Fundação ICPC (International Collegiate Programming Contest), que os jovens de hoje serão os líderes na futura era do poder de computação baseado em big data.

Zhengfei enfatizou o papel fundamental da ciência. Ele observou que, no mundo atual, as fronteiras entre ciência e tecnologia estão se tornando cada vez mais tênues, e o tempo necessário para transformar a ciência em tecnologia está diminuindo. Ele expressou preocupação de que, se esperarmos que as universidades compreendam completamente a teoria antes de se envolverem no desenvolvimento tecnológico, isso poderá resultar na perda de nossa vantagem competitiva como pioneiros. Como resposta a isso, a Huawei investe entre US$ 3 bilhões e 5 bilhões anualmente em pesquisa teórica básica, colaborando estreitamente com universidades para explorar conhecimento científico que, à primeira vista, pode parecer inútil.

O fundador da Huawei também enfatizou o compromisso contínuo da empresa com a abertura e a promoção de talentos globais, expressando a disposição da Huawei em colaborar com instituições acadêmicas para nutrir talentos no campo da informação. Além disso, a Huawei busca impulsionar o desenvolvimento da indústria global de informações e fomentar talentos nas ciências básicas por meio de patrocínio de competições e organização de atividades de intercâmbio.

Zhengfei anunciou que a Huawei está disposta não apenas a patrocinar a competição ICPC, mas também a apoiar competições em outras disciplinas, a fim de promover o desenvolvimento de talentos nas ciências básicas. A empresa ainda se comprometeu a receber a competição ICPC em seu campus e a abrir suas instalações de pesquisa e desenvolvimento para que jovens talentos possam experimentar o ambiente de trabalho da Huawei.

Ao mesmo tempo, a Huawei planeja oferecer desafios técnicos e oportunidades de estágio para jovens talentosos em todo o mundo, permitindo que eles tenham acesso a tecnologias de ponta na Huawei e, assim, promovam seu crescimento e desenvolvimento.