A Ford está trabalhando na criação de uma tecnologia de “manobrista automatizado”. Diferentemente de tecnologias de inteligência artificial que já existem hoje que ajudam na hora de estacionar o veículo, esta permitiria que o condutor pudesse descer do veículo, que iria buscar de forma autônoma por uma vaga para estacionar. O carro também iria ao encontro do condutor quando este estivesse deixando o local.

A inovação está sendo desenvolvida pela montadora americana em parceria com a Bosch, empresa alemã especializada em engenharia e eletrônica. No vídeo abaixo, feito na garagem de um condomínio em Detroit, nos Estados Unidos, é possível observar o funcionamento. Todo o processo é orquestrado por comandos do motorista em um aplicativo para smartphone.



Como é possível observar, o veículo busca por uma vaga dentro da garagem. Para isso, a garagem é equipada com tecnologias que auxiliam os sistemas de direção autônoma do veículo. Quando o carro é solicitado pelo condutor, ele se movimenta até um determinado espaço, pré-estabelecido de acordo com os sistemas, para que o condutor embarque.

Todo o processo utiliza uma técnica chamada de comunicação veículo-infraestrutura (V2I, na sigla em inglês), desenvolvida pela Bosch. Os sensores reconhecem e localizam o veículo para auxiliar na realização das manobras dentro do estacionamento.

Como os carros são estacionados de forma perfeita, dentro do campo designado pela tecnologia, a expectativa é de que a inovação ajude proprietários de garagens a acomodarem até 20% mais veículos em seus espaços.

Ainda não há previsão de quando este tipo de tecnologia estará disponível nos carros da Ford ou em outros veículos.