Facebook une chat do Instagram e do Messenger para pequenas empresas

Nesta quinta-feira, o Facebook anunciou que irá lançar um novo aplicativo com foco em pequenas empresas. Chamado de Facebook Business Suite, o aplicativo tem como objetivo facilitar que proprietários de empresas gerenciem suas páginas e perfis nos aplicativos Facebook, Messenger e Instagram.

A empresa irá permitir que os proprietários das companhias consigam receber notificações e alertas em uma única caixa de entrada. A empresa também acrescentou que pretende lançar uma integração com o WhatsApp no futuro.

Além disso, o aplicativo também irá permitir que as empresas postem o mesmo conteúdo no Facebook e no Instagram e fornecerá resultados sobre o desempenho das publicações em cada plataforma.

Essa é a primeira ação de integração de serviços realizada pelo Facebook, que tem a intenção de expandir a fusão. “A escala desse compartilhamento de dados corre o risco de aumentar maciçamente, dado a notícia de que, no início de 2020, o Facebook planeja integrar a infraestrutura técnica do Messenger, Instagram e WhatsApp, que, entre eles, têm mais de 2,6 bilhões de usuários”, disse a empresa.

O Facebook irá disponibilizar a ferramenta de negócios primeiro para empresas pequenas e, futuramente, irá permitir que grandes empresas também utilizem o serviço.