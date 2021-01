Facebook e Twitter removem posts de Trump após invasão do Capitólio

O Twitter e o Facebook removeram posts e um vídeo do perfil do presidente americano Donald Trump nesta quarta-feira, 6, depois que partidários dele invadiram o Capitólio durante a ratificação de Joe Biden, sucessor eleito à presidência.

Dois dos tweets do presidente, publicados nesta tarde, já haviam sido impedidos de ser compartilhados, receber “likes” ou serem respondidos — apesar disso, as publicações foram mantidas no ar. O Twitter também incluiu tarjas em diversos posts de Trump, alegando que elas contém desinformação sobre o processo eleitoral.

No vídeo que foi removido por ambas as redes, Trump pede que os invasores voltem para casa, ao mesmo tempo em que volta a reiterar que as eleições foram fraudulentas.

O vice-presidente de Integridade do Facebook, Guy Rosen, anunciou que a plataforma removeu o vídeo em questão do ar. Ele afirmou que a decisão foi tomada porque a rede social acredita que o material aumenta o risco de violência. Horas depois o Twitter tomou a mesma decisão.

This is an emergency situation and we are taking appropriate emergency measures, including removing President Trump's video. We removed it because on balance we believe it contributes to rather than diminishes the risk of ongoing violence.

— Guy Rosen (@guyro) January 6, 2021