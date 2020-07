Facebook quebra Spotify, Nubank, Pinterest e Tinder no iPhone

Uma manhã agitada para quem tem iPhone. Isso porque alguns aplicativos simplesmente não abrem quando o usuário tenta, como é o caso do Nubank, do Pinterest, do Spotify e até mesmo do Tinder. As falhas, reportadas por usuários no Twitter, foram confirmadas pela equipe de EXAME em diversos modelos do smartphone da Apple. Usuários de Android parecem não ter sido afetados pelo bug.

–

O grande causador do “problema” pode ter sido um bug no Facebook. Não, você não leu errado. Aparentemente uma falha no desenvolvimento do app da rede social foi puxada por outros aplicativos, como foi o caso dos citados acima.

O kit de desenvolvedor de software (SDK, na sigla em inglês) do iOS permite que você faça login em diversos serviços usando a sua conta na rede de Mark Zuckerberg. Nesta sexta-feira (10), o Facebook, segundo o site americano Business Insider, admitiu um bug no SDK, o que causou “alguns problemas em outros aplicativos”.

Outros apps que podem apresentar problemas nesta manhã, segundo os relatos dos usuários, são os jogos Free Fire e Mario Kart, o Waze e o pacote Adobe (Photoshop, Lightroom, etc).

Quando uma pessoa entra na parte de suporte do Spotify, recebe logo uma mensagem que diz “estamos investigando um problema técnico. Tudo deverá a voltar em breve. Obrigado pela paciência”.

O teste feito pela EXAME apontou que demais aplicativos, como Netflix, Amazon Music, Amazon Prime Video, Instagram, TikTok, Reddit, YouTube, Twitter , Uber e LinkedIn estão funcionando normalmente.

Relatos também apontam que o problema só acontece quando o iPhone está conectado na rede de WiFi. Nós testamos a teoria e, aparentemente, no 3G as coisas estão funcionando normalmente.

Essa é a segunda vez que um bug no desenvolvimento do Facebook derruba aplicativos no iOS. Em maio, um problema causou a queda do Spotify, do TikTok e do Tinder, entre outros.