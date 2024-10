Facebook pagou US$ 2 bi para criadores de conteúdo em 2024 e consolida sua relevância de monetização

O Facebook anunciou que seus criadores de conteúdo receberam mais de US$ 2 bilhões (R$ 11 bilhões) ao longo deste ano, consolidando sua posição como uma plataforma relevante para monetização, mesmo diante da preferência dos jovens por outras redes sociais. Em uma tentativa de tornar o processo mais eficiente e atraente, a Meta está centralizando as opções de monetização em um novo hub chamado Facebook Content Monetization, que visa simplificar a forma como os criadores são remunerados por Reels, vídeos longos, fotos e postagens de texto. As informações são do Tech Crunch.

Monetização centralizada

O novo hub do Facebook agrupa três tipos de monetização: anúncios em vídeos, anúncios em reels e bônus por desempenho. Com essa unificação, a Meta espera atrair mais criadores ao facilitar o acompanhamento dos ganhos e a compreensão das oportunidades disponíveis. Desde 2017, quando o Facebook começou a oferecer programas de monetização, mais de 4 milhões de criadores já se beneficiaram, e a empresa estima que os pagamentos para Reels e outros vídeos curtos cresceram cerca de 80% apenas neste ano.

Embora impressionante, o montante de US$ 2 bilhões ainda é pequeno se comparado aos números do YouTube, que nos últimos três anos distribuiu US$ 70 bilhões (R$ 385 milhões) a seus parceiros criadores. No entanto, a Meta busca expandir sua base de criadores, incentivando o uso de diferentes formatos e explorando novas formas de engajamento e monetização.

Nos últimos anos, o programa de bônus do Facebook teve variações significativas. Inicialmente, os criadores podiam receber quantias substanciais ao atingirem metas de visualização em reels, mas esses pagamentos foram reduzidos com o tempo. Agora, a Meta está oferecendo incentivos para criadores que publicam no Threads, plataforma que está sendo priorizada pela empresa.

Beta para criadores

Nesta semana, o Facebook planeja convidar um milhão de criadores que já participam de programas de monetização para a fase beta do novo hub. No próximo ano, a Meta abrirá o acesso para novos interessados através de um sistema de inscrição livre, facilitando a entrada de novos criadores e ampliando a diversidade de conteúdos na rede social.

Essa nova estratégia de monetização marca um esforço da Meta para fortalecer o ecossistema do Facebook como uma plataforma viável para influenciadores e criadores de conteúdo, oferecendo mais estabilidade e um sistema de remuneração transparente. Com o crescimento do interesse por vídeos curtos e outras formas de conteúdo interativo, o Facebook busca manter-se competitivo no disputado mercado de redes sociais.