Facebook muda plano, mas não desiste de publicidade no WhatsApp

O Facebook adiou, mas não desistiu de seu plano de colocar publicidade no WhatsApp. Segundo o The Information, a companhia suspendeu temporariamente a iniciativa que será retomada somente após a unificação do mensageiro com o Instagram e o Facebook.

O plano em Menlo Park é incluir conteúdo publicitário no Status, da mesma maneira como fez no Instagram, na seção Stories. As propagandas ajudariam a companhia a aumentar suas receitas do aplicativo. Isso é algo pretendido desde 2018, quando houve o anúncio que o WhatsApp contaria com publicidade.

As mudanças de planos do Facebook partiram justamente de Mark Zuckerberg. Segundo o The Information, o fundador da companhia teme uma reação negativa dos usuários que seria somada a uma investigação antitruste que a companhia

Outra preocupação se dá em relação às complicações práticas da medida de unificação. Executivos estão preocupados de que a mudança afete negativamente usuários que optarem por deletarem suas contas no Facebook.

Por enquanto tudo ainda é mentido em sigilo e não há previsão para acontecer. Mas é certo que o WhatsApp não continuará sem publicidade por muito tempo.