Facebook ensaia novo momento para a função 'grupos' e apresenta pacote de atualizações

Se para muitos o Facebook se tornou uma rede social que respira por aparelhos, os aparelhos certamente são a função grupos.

Não por acaso, a Meta está investido em aprimorar o recurso com um pacote de novidades, que o deixa ainda mais com aspecto de fórum online, bastante inspirado no Reddit.

Confira abaixo os principais destaques:

Personalização da seção “Sobre mim": o novo espaço dará destaque às informações que um usuário deseja compartilhar com sua comunidade. A ideia é ajudar os administradores e membros a conhecerem mais sobre outras pessoas e a criarem conteúdos com maior interesse comum.

Sinalização de mensagens diretas: os usuários poderão adicionar um indicador para que outros membros do grupo saibam se estão abertos a mensagens. Para a Meta, isso contribuirá para que pessoas com a mesma opinião saibam quem está disposto a se conectar pelos mesmos interesses.

Destaque para membros mais participativos: os usuários mais ativos vão ganhar pontos assumindo uma função ativa com responsabilidades ou recebendo reações e comentários em suas postagens. Ao acumular pontos, os principais membros ganharão selos para serem exibidos em seus perfis de Grupo, tornando mais fácil para os administradores selecionarem essas pessoas para as funções.

Assistente do Administrador: recurso vai ajudar os gerenciadores de grupos a realizarem moderações. Segundo a Meta, os "adms" poderão tomar ações com base em critérios específicos que eles definem.

Reels em grupos: segundo a Meta, os administradores e membros de Grupos podem adicionar elementos criativos aos vídeos, como áudio, texto e filtros nos vídeos antes de compartilhá-los.

