Facebook cria ferramenta para unificar login no Instagram e no Messenger

O Facebook anunciou, nesta terça-feira, 29, uma nova ferramenta com foco em unificar as informações das contas de seus usuários. A nova “Central de Contas” pode ser acessada tanto do Facebook quanto do Instagram e do Messenger, outros aplicativos da empresa.

A nova ferramenta permite que o usuário controle, de uma única página, todas as suas contas. Dessa forma, será possível logar em todas as contas uma única vez em um dispositivo novo.

Visualização da Central de Contas do Facebook

Futuramente, o Facebook Pay também estará disponível na Central de Contas, unificando as informações de pagamento para todos os aplicativos da empresa.

O Facebook aconselha, porém, que as contas compartilhadas pela Central sejam de identidade própria — isso porque a troca de informações pelas plataformas faz com que a página inicial seja similar, levando em conta gostos e experiências sociais.

A ferramenta estará disponível, nos Estados Unidos, em formato de testes a partir desta semana. Para a Exame, o Facebook confirmou que a Central de Contas deve chegar para o Brasil até o final deste ano.