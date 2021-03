Facebook bloqueia conta de Maduro por violar política sobre desinformação

O Facebook "bloqueou" por 30 dias a conta do presidente venezuelano Nicolás Maduro após "reiteradas violações" da política sobre desinformação relacionada à covid-19, informou neste sábado a empresa.

A medida não elimina a conta do presidente socialista ou deixa a página invisível na plataforma. Apenas impede que seus administradores publiquem mensagens ou façam comentários por um mês: estabelece uma espécie de "modo leitura".

"Removemos um vídeo publicado na página do presidente Nicolás Maduro por violar nossas políticas sobre desinformação relacionada a covid-19, o que poderia colocar as pessoas em risco", afirmou um porta-voz do Facebook à AFP.

"Seguimos as orientações da Organização Mundial da Saúde, segundo as quais atualmente não existe nenhum medicamento que previna ou cure o vírus. Devido a reiteradas violações de nossas normas, bloqueamos a página por 30 dias, durante os quais permanecerá apenas em modo leitura".

O Facebook explicou que a medida foi adotada após a recente remoção de um vídeo do presidente sobre o Carvativir, o mais recente de uma série de remédios sem estudos médicos publicados, que Maduro promove como "gotinhas milagrosas" para tratar o coronavírus.

Já aconteceram outras violações. "Uma mensagem é enviada a todos os administradores da conta, com um aviso sempre que acontece uma violação. Eles estão cientes", afirmou a fonte.

Maduro já criticou a rede social por censurar seus vídeos relacionados ao Carvativir.