Fabricante chinesa de patinetes elétricos Niu investe em produtos de alta qualidade

A fabricante chinesa de patinetes elétricos, Niu Technologies, está adotando uma abordagem focada em produtos premium para enfrentar a desaceleração do crescimento no mercado de bicicletas elétricas do país. Durante o evento de lançamento de produtos de 2024, a empresa revelou três novos produtos direcionados ao segmento premium: o NX, patinete elétrico, o NXT, bicicleta elétrica, e a X3, motocicleta elétrica off-road inteligente. Com preços que podem atingir até 30.000 de yuans (US$ 4,1 mil), a Niu está posicionando-se para atender a demanda por produtos de alta qualidade, apesar do cenário de desaceleração do mercado.

De acordo com um relatório da iResearch, o mercado chinês de bicicletas elétricas registrou um aumento de 15% nas vendas em 2022, totalizando cerca de 50,1 milhões de unidades. No entanto, espera-se que o crescimento para o ano seguinte seja de apenas 7%, indicando uma desaceleração significativa. O CEO da Niu, Li Yan, expressou confiança na estratégia da empresa, afirmando que embora o mercado premium possa enfrentar uma diminuição a curto prazo, a tendência de consumo aprimorado, com foco em tecnologia e inovação, provavelmente continuará. Enquanto isso, os concorrentes da empresa devem adotar uma abordagem de corte de preços para permanecerem competitivos. Para impulsionar as vendas, a Niu planeja intensificar a integração entre os canais online e offline e expandir sua presença internacional, com a inauguração de 1.000 a 2.000 novas lojas este ano. Apesar dos desafios enfrentados nos últimos dois anos, incluindo o aumento dos preços das baterias de lítio, a empresa mantém uma visão otimista devido à recente queda nos preços das baterias e à oferta de modelos com configurações de hardware mais avançadas. Tradução: Mei Zhen Li

Fonte: STCN