Exército compra nova geração de tanques de guerra por cerca de R$ 5 bilhões

Há uma nova arma no arsenal do Exército Brasileiro. Ou melhor, um novo tanque de guerra. Chamado de Centauro II, o novo veículo militar é um projeto do consórcio italiano Oto Melara — formado pela Iveco e pela Leonardo — que venceu a licitação para equipar as Forças Armadas a partir de 2023. O contrato prevê o envio de 98 unidades do veículo e as cifras giram em torno dos R$ 5 bilhões.

O veículo pode ser considerado um modelo do tipo ágil, com eixos 8x8, ou seja tem quatro rodas em cada lado. Esse modelo, que pesa 30 toneladas e tem canhões de 120mm, é superior aos atuais Guaranis, também fabricados pela Iveco.

Segundo dados da Iveco, ele tem um motor diesel de 720cv e 255 kgf/m de torque, e pode chegar a uma velocidade de até 105 km/h.

O câmbio é automático e a autonomia é de 800km. Junto disso, o conjunto de rodas é hiper-resistentes e lhe garantem mobilidade em vários tipos de terreno, como areia, lama e até pequenos lagos.

A Iveco explica que a blindagem balística do Centauro II é uma das melhores do mercado e bem superior à geração passada. Segundo a empresa, ele resiste a munições cinéticas de tanques, minas terrestres e granadas.

O contrato deve ser assinado no próximo dia 5 de dezembro pelo presidente Jair Bolsonaro (PL).