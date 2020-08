Executivos falam de diversidade e o que buscam as gigantes de tecnologia

Executivos de grandes empresas de tecnologia discutiram carreira, diversidade e habilidades que as companhias buscam durante o BRASA Hacks, evento digital promovido pela BRASA, rede que conecta estudantes brasileiros ao redor do mundo. O evento conta com conferências e painéis, conectando grandes líderes e empresários do país com estudantes. A EXAME está acompanhando a transmissão e cobertura do evento, que vai até a sexta-feira, 14.

Participaram do painel desta quarta-feira, 11, Alex Szapiro, diretor da Amazon no Brasil, Paula Bellizia, ex-presidente da Microsoft Brasil e ex-VP Microsoft LATAM, e Fábio Coelho, diretor do Google Brasil. A conversa foi moderada por Edson Rigonatti, da Astella Investimentos. Na terça-feira, Jorge Paulo Lemann e Henrique Dubugras falaram sobre o cenário de startups e de empresas de tecnologia.

Os executivos falaram sobre o atual cenário das empresas de tecnologia, o que essas companhias estão buscando em potenciais candidatos e também sobre a expansão e importância de políticas de diversidade e inclusão nesse mercado.

Segundo Szapiro, da Amazon, a empresa olha para dois tipos de habilidades, as técnicas e as de comunicação e desenvolvimento pessoal. “A gente olha muito os soft skills, o quanto a pessoa pesquisou, o quanto ela entende da empresa que está indo”, disse, acrescentando que a gigante se preocupa muito com a cultura, ter a certeza de que um candidato está alinhado com os valores e princípios da empresa.

Para Bellizia, ex-Microsoft, o entendimento da tecnologia é cada vez mais importante, para todas as áreas de uma empresa. “Todas as empresas serão empresas de tecnologia, não importa o setor”, afirmou. “A tecnologia veio para a sala, não está mais no backoffice. E, ao mesmo tempo, não é sobre tecnologia, é sobre o cliente, é sobre como ajudar a resolver problemas de negócios”, disse.

Já Coelho, do Google, falou sobre como a pandemia de coronavírus apontou para a importância de relações digitais com consumidores. Segundo o executivo, os canais digitais evoluíram, e atualmente são únicos como forma de se conectar, consumir e se divertir.

Importância da diversidade

Os três executivos também trouxeram o tema da diversidade e da inclusão. Bellizia falou sobre como é importante incentivar e reconhecer o interesse de mulheres em áreas técnicas. “A tecnologia vai passar cada vez mais por algoritmos, que trazem viéses”, disse. “As mulheres precisam estar ali para não que perpetuemos esses viéses”.

Szapiro afirmou que diversidade e representatividade são importantes para entender a os problemas dos consumidores e que é preciso que as empresas invistam nisso, alocando times maiores para o recrutamento e dedicando mais tempo para pensar essas questões.

Coelho citou exemplos de ações tomadas pelo Google, como o programa de estágio Next Step, focado em atrair estudantes negros e que não exige proeficiência em inglês — diferente de outros programas da empresa. “O conceito de diversidade tem que ser acompanhado do conceito de equidade e inclusão, requer coragem, gestão e sensibilidade”, disse o executivo, que reiterou a importância de celebrar as diferenças e de tomar atitudes reparatórias quando necessário.