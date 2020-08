Executivos de gigantes de tecnologia discutem indústria em painel; assista

A BRASA, rede que conecta estudantes brasileiros ao redor do mundo, realiza entre terça e sexta-feira, o BRASA Hacks, evento digital com conferências e painéis, para conectar grandes líderes e empresários do país com estudantes. A EXAME fará a transmissão e cobertura do evento. Veja o vídeo no YouTube ao fim da matéria a partir das 19h30.

Nesta quarta-feira, 12, o painel vai discutir as gigantes de tecnologia, com os representates de algumas das principais delas no Brasil. Alex Szapiro, diretor da Amazon no Brasil, Paula Bellizia, ex-Presidente Microsoft Brasil e ex-VP Microsoft LATAM e Fábio Coelho, diretor do Google Brasil são os convidados. A conversa, que começa às 19h30, vai ser moderada por Edson Rigonatti, da Astella Investimentos.

Os participantes vão discutir suas trajetórias e experiências, inclusão e também dar perspectivas sobre os próximos passos da indústria.

Na terça-feira, Jorge Paulo Lemann e Henrique Dubugras falaram sobre o cenário de startups e de empresas de tecnologia.

A BRASA nasceu em 2014, durante uma conferência da Universidade Harvard, em Cambridge, nos EUA, e atualmente conta com mais de 7.000 membros em 90 universidades ao redor do mundo. O objetivo é se tornar a rede de estudantes brasileiros no exterior referência.

Acompanhe: