Xiaomi Redmi 12C: quanto vale a pena pagar na Black Friday?

O Xiaomi Redmi 12C é um smartphone intermediário que chegou ao Brasil em agosto de 2023. O aparelho tem um preço acessível e oferece algumas especificações interessantes, como um processador satisfatório, diversas opções de memória RAM e armazenamento, e uma bateria robusta.

Vale a pena comprar o Xiaomi Redmi 12C?

O modelo é um intermediário com cara de básico. Vem com um processador satisfatório e com diversas opções de memória RAM e de armazenamento. Mas peca no conjunto de câmera dupla e na taxa de atualização da tela. No entanto, os aparelhos da Xiaomi são conhecidos por sua bateria robusta.

Tela

O Redmi 12C apresenta uma tela de 6,71 polegadas com resolução HD+ e 500 nits de brilho máximo. Destaca-se pelo Modo Leitura, que é responsável por suavizar a luminosidade da tela, reduzindo a luz azul. Tem taxa de atualização de 60 Hz.

Está disponível no Brasil em cores como azul escuro, cinza grafite, verde claro e lilás. O dispositivo vem com a MIUI 13 baseada no Android 12 do Google.

Câmera

O aparelho possui câmeras bem modestas. A câmera principal de 50 MP (f/1.8) vem com um sensor auxiliar VGA para o Modo Retrato. A câmera frontal tem 5 MP (f/2.2) e utiliza inteligência artificial para correções e funções como Modo Noturno e Modo HDR.

Bateria

Segundo o fabricante, a bateria de 5.000 mAh proporciona até 34 horas de chamadas, 20 horas de reprodução de vídeo, ou cerca de 13 horas de jogos, acompanhada por um carregador de 10 W.

Memória RAM

Equipado com o chipset MediaTek Helio G85 de oito núcleos a 2 GHz, o Redmi 12C oferece opções de 3 GB, 4 GB ou 6 GB de RAM, juntamente com escolhas de armazenamento interno de 32 GB, 64 GB ou 128 GB, expansíveis até 1 TB com cartão microSD.

Ficha técnica do Redmi 12C