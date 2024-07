Xiaomi Poco F5 vale a pena? Veja preço, detalhes e ficha técnica

O Xiaomi Poco F5, lançado em 2023, oferece um conjunto poderoso de especificações e um design moderno. Equipado com o processador Snapdragon 7+ Gen 2, uma tela AMOLED FHD+ de 6,67 polegadas e uma bateria de 5000 mAh com carregamento rápido de 67W, este smartphone promete um desempenho robusto e uma experiência de uso fluida.

Câmera frontal do Poco F5 é boa?

A câmera frontal de 16 MP do Poco F5 garante selfies nítidas e detalhadas, ideais para redes sociais e videochamadas. Com gravação de vídeo em 1080p a 30/60 fps, o dispositivo oferece imagens claras e definidas, mesmo em condições de pouca luz.

Câmera traseira do Poco F5

A configuração de câmera traseira tripla inclui um sensor principal de 64 MP, uma câmera ultra-angular de 8 MP e uma câmera macro de 2 MP. Esta combinação proporciona fotos de alta qualidade com riqueza de detalhes e versatilidade para diferentes estilos de fotografia. A gravação de vídeo em 4K a 30 fps garante qualidade cinematográfica para vídeos.

Poco F5: bateria

A bateria de 5000 mAh do Poco F5 oferece excelente autonomia, suportando um dia inteiro de uso intenso. O suporte para carregamento rápido de 67W permite que o dispositivo seja recarregado rapidamente, proporcionando mais conveniência e menos tempo de espera.

Tela do Poco F5 é boa?

A tela AMOLED FHD+ de 6,67 polegadas do Poco F5 possui uma resolução de 2400 x 1080 pixels e taxa de atualização de 120Hz. Com brilho de até 1000 nits, a tela oferece uma experiência visual imersiva, ideal para assistir vídeos, jogar e navegar na internet, com cores vibrantes e alta definição.

Performance do Poco F5

Equipado com o processador Snapdragon 7+ Gen 2 e até 12GB de RAM, o Poco F5 garante um desempenho ágil e eficiente em multitarefas e aplicativos exigentes. O armazenamento interno de até 256GB oferece amplo espaço para aplicativos, fotos e vídeos.

Ficha técnica do Poco F5

Processador:

Snapdragon 7+ Gen 2

Memória e Armazenamento:

8GB/12GB RAM + 256GB armazenamento

Dimensões e Peso:

Altura: 161,11 mm

Largura: 74,95 mm

Espessura: 7,9 mm

Peso: 181 g

Tela:

AMOLED FHD+, 6,67"

Resolução de 2400 x 1080 pixels

Taxa de atualização de 120Hz

Brilho: 500 nits (típico), 1000 nits (pico)

Câmera Traseira:

Principal: 64 MP

Ultra-angular: 8 MP

Macro: 2 MP

Câmera Frontal:

16 MP

Bateria:

5000 mAh

Carregamento rápido de 67W

Conectividade:

5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3, NFC

Recursos Adicionais: