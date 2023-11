Xiaomi Poco F5: quanto vale a pena pagar na Black Friday?

A Xiaomi lançou o Poco F5 no primeiro semestre de 2023. O hardware do aparelho é impulsionado pelo processador Snapdragon 7+ Gen 2, oferecendo opções de 8 ou 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno.

Executando o Android 13 com a interface MIUI 14 personalizada para a linha POCO, o dispositivo suporta conectividade 5G para uma experiência de internet ágil. Disponível em cores clássicas de preto, branco e azul, o Poco F5 oferece uma proposta atraente para os consumidores em busca de desempenho e recursos sólidos.

Ficha técnica do Xiaomi Poco F5

Tela: AMOLED de 6,67 polegadas, Full HD+ com 120 Hz e HDR10+

Câmera: Tripla (principal de 64 MP, f/1.8 + ultrawide de 8 MP, f/2.2+ macro de 2 MP, f/2.4 )

Câmera frontal: 16MP, f/2.5

Processador: Snapdragon 7+ Gen 2

Memória RAM: 8 ou 12GB

Armazenamento: 256 GB de armazenamento

Bateria: 5.000 mAh

Sistema Operacional: Android 13, MIUI 14 for POCO

Internet: 5G

Cores: preto, branco e azul

Xiaomi Poco F5: qual é o melhor preço e quais as ofertas na Black Friday

Versão com 12gb de RAM é uma das mais populares

Versão 8gb RAM

Outras opções de celular Xiaomi na Black Friday

Poco F5 Pro

Redmi Note 10

O Redmi Note 10, por exemplo, apresenta uma tela Full HD+ SuperAMOLED de 6,43 polegadas com 60Hz de taxa de atualização, destacando-se por cores vibrantes e contrastes nítidos. Seu corpo, feito de plástico, ostenta certificação IP67 para resistência à poeira e água até 1 metro de profundidade por 30 minutos.

Impulsionado pelo processador Snapdragon 678, o dispositivo está disponível em duas versões: 4 GB de RAM/64 GB de armazenamento e 6 GB de RAM/128 GB de armazenamento. Oferece recursos como Game Turbo para melhorar a experiência de jogos e modo escuro para economia de bateria na tela AMOLED.

A interface altamente personalizável permite ajustes em planos de fundo, tela de bloqueio, ícones e fontes. O modo de leitura 3.0 reduz a emissão de luz azul para proteger a saúde dos olhos.

No quesito câmeras, o Redmi Note 10 possui uma configuração completa, incluindo câmera principal de 48 MP, ultra-wide, macro de 2 MP e frontal de 13 MP. Capaz de gravar vídeos em 4K a 30 FPS ou em Full HD a 60 FPS.

A bateria generosa de 5.000 mAh inclui um carregador de 33 W na caixa, garantindo recarga rápida e conveniente.

Redmi Note 12S

Já o Xiaomi Redmi Note 12S, com câmera frontal de 16 MP e abertura de f/2.4, destaca-se em condições de pouca luz. Filma em 1080p (1920x1080) e 720p (1280x720) com 30fps para gravações mais fluidas.

A câmera traseira é composta por três lentes: principal de 108 MP (f/1.9), ultra-wide de 8 MP (f/2.2) e macro de 2 MP (f/2.4). Possui ISO duplo nativo e agrupamento de pixels 9 em 1 para bom desempenho em baixa luminosidade.

Com bateria de 5000mAh, o Redmi Note 12S promete um dia inteiro de energia. O carregador de 33W completa a carga em até uma hora, graças à tecnologia Mi FC + MMT. A tela AMOLED de 6,43 polegadas, com resolução de 1080 x 2400 pixels e taxa de atualização de 90Hz, oferece uma experiência visual de qualidade.

Tela do Poco F5

O Poco F5 é composto por uma tela AMOLED de 6,67 polegadas, Full HD+ com taxa de atualização de 120 Hz, que garante fluidez na navegação. Tem suporte HDR10+, isso significa que é possível constatar cores mais vivas e precisas nas cenas, com contrastes mais intensos, o que torna tudo muito mais imersivo no consumo de conteúdo.

Câmeras do Poco F5

Sua configuração de câmera traseira é composta por uma lente principal de 64 MP, f/1.8, uma ultrawide de 8 MP, f/2.2, e uma macro de 2 MP, f/2.4. A câmera frontal possui 16MP, f/2.5. O dispositivo faz vídeos em 4K a 30 fps.

Poco F5 tem bateria de 5.000 mAh

A bateria robusta de 5.000 mAh é capaz de durar um dia inteiro.