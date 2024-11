Samsung Galaxy S23 ou Samsung Galaxy A55: qual vale mais a pena nesta Black Friday?

Ao comparar o Samsung Galaxy S23 com o Samsung Galaxy A55, ambos os smartphones oferecem propostas diferentes para atender a perfis distintos de usuários. O Galaxy S23 é um modelo premium, ideal para quem busca alto desempenho e recursos avançados, enquanto o Galaxy A55 se destaca como uma opção intermediária com bom custo-benefício.

Tela

O Galaxy S23 conta com uma tela Dynamic AMOLED 2X de 6,1 polegadas, resolução FHD+ (1080 x 2340), e taxa de atualização de 120Hz, garantindo cores vibrantes e ótima qualidade para consumo de mídia e jogos.

O Galaxy A55 possui uma tela Super AMOLED de 6,6 polegadas, também com resolução FHD+ e 120Hz, oferecendo uma experiência visual igualmente imersiva, mas com tamanho maior. No entanto, a qualidade de cor e brilho do S23 é superior devido à tecnologia AMOLED 2X.

Câmeras

O Galaxy S23 oferece uma configuração traseira tripla com 50 MP (principal), 10 MP (telefoto) e 12 MP (ultrawide). Essa combinação é ideal para quem busca fotos versáteis com grande nível de detalhe, além de suporte a zoom óptico e gravação de vídeo em 4K.

O Galaxy A55 também possui uma câmera traseira tripla, com 50 MP (principal), 12 MP (ultrawide) e 5 MP (macro). Embora as especificações sejam boas, ele não oferece as capacidades avançadas do S23, como a telefoto e estabilização óptica de imagem (OIS).

Performance

O Galaxy S23 se destaca com o processador Snapdragon 8 Gen 2, um dos mais potentes do mercado, garantindo alto desempenho em multitarefas, jogos e aplicativos pesados. Com 8GB de RAM e 256GB de armazenamento, é ideal para quem busca máxima performance.

O Galaxy A55 vem equipado com o processador Exynos 1480, que oferece bom desempenho para tarefas diárias e multitarefas, mas não se compara ao poder de processamento do S23. Ele também tem até 256GB de armazenamento e 8GB de RAM, sendo adequado para usuários de perfil mais moderado.

Bateria

O Galaxy S23 tem uma bateria de 3900 mAh, suficiente para um dia de uso regular, mas pode exigir carregamentos mais frequentes em caso de uso intenso. Ele suporta carregamento rápido de 25W.

O Galaxy A55 conta com uma bateria maior, de 5000 mAh, oferecendo mais autonomia para quem precisa de mais tempo longe da tomada. Ele também suporta carregamento rápido de 25W, garantindo uma recarga eficiente.

Conectividade e recursos

Ambos os modelos oferecem conectividade 5G, Wi-Fi 6 (S23 tem Wi-Fi 6e), NFC e Bluetooth 5.3. Além disso, ambos são resistentes à água e poeira, com o S23 sendo certificado com IP68 e o A55 com IP67.

O Samsung Galaxy S23 é uma opção ideal para usuários que buscam máximo desempenho, com melhor qualidade de câmera, tela superior e recursos premium. Ele é mais indicado para quem precisa de poder de processamento avançado para tarefas mais exigentes, como jogos e aplicativos pesados.

O Samsung Galaxy A55 é uma opção custo-benefício, oferecendo boas especificações e ótima autonomia de bateria, ideal para usuários que buscam um dispositivo intermediário com boas câmeras e desempenho sólido para o dia a dia, sem gastar tanto quanto no modelo premium.

Processador: Snapdragon 8 Gen 2

Memória: 8GB RAM + 256GB armazenamento

Dimensões: 146,3 mm x 70,9 mm x 7,6 mm, 168 g

Tela: Dynamic AMOLED 2X, 6,1", FHD+ (1080 x 2340), 120Hz

Câmera Traseira: 50 MP (f/1.8, wide) + 10 MP (f/2.4, telefoto) + 12 MP (f/2.2, ultrawide)

Câmera Frontal: 12 MP (f/2.2)

Bateria: Li-Ion 3900 mAh, carregamento rápido de 25W

Sistema Operacional: Android 13, One UI 5.1

Conectividade: 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Bluetooth 5.3, NFC, USB Type-C 3.2

Resistência: IP68 (resistente à poeira e à água)

Segurança: Sensor de impressão digital (sob a tela, ultrassônico), reconhecimento facial

Áudio: Alto-falantes estéreo

Sensores: Proximidade, luz ambiente, acelerômetro, bússola eletrônica, giroscópio, barômetro

Processador: Exynos 1480 (4 nm)

Memória: 8GB RAM + 128GB, 8GB RAM + 256GB

Dimensões: 161,1 mm x 77,4 mm x 8,2 mm, 213 g

Tela: Super AMOLED, 6,6", 120Hz, HDR10+, 1080 x 2340 pixels

Câmera Traseira: 50 MP (f/1.8, wide) + 12 MP (f/2.2, ultrawide) + 5 MP (f/2.4, macro)

Câmera Frontal: 32 MP (f/2.2, wide)

Bateria: Li-Ion 5000 mAh, carregamento rápido de 25W

Sistema Operacional: Android 14, One UI 6.1

Conectividade: 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.3, NFC, USB Type-C 2.0

Resistência: IP67 (resistente à poeira e à água até 1m por 30 min)

Segurança: Sensor de impressão digital (sob a tela, ótico), reconhecimento facial

Áudio: Alto-falantes estéreo, sem entrada 3.5 mm

Sensores: Proximidade, luz ambiente, acelerômetro, bússola eletrônica, giroscópio, sensor de impressão digital (sob a tela), sensor de proximidade virtual

