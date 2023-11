Redmi Note 9 vs Note 9T: qual celular Xiaomi vale mais a pena na Black Friday

É comum marcas de smartphones produzirem aparelhos com bastante semelhanças. Mas, no caso do Redmi Note 9 e o Note 9T, aparecem diferenças significativas, que podem ser decisivas na hora de escolher seu dispositivo, principalmente no quesito processador.

O que distingue um do outro está na variedade de memória RAM, processadores diferentes, e uma pequena mudança nas lentes do Redmi Note 9T. Confira as especificações de cada um.

Ficha técnica Redmi Note 9

Tamanho da tela: 6,53 polegadas

Resolução da tela: Full HD+ (2.340 x 1.080 pixels)

Painel da tela: IPS LCD

Processador: MediaTek Helio G85

Memória RAM: 3, 4 ou 6 GB

Armazenamento: 64 ou 128 GB

Cartão de memória: sim, microSD de até 512 GB

Capacidade da bateria: 5.020 mAh

Câmera traseira: 48 MP (f/1.8) + 8 MP (f/2.2) + 2 MP (f/2.4) + 2 MP (f/2.4)

Câmera frontal: 13 MP

Telefonia: Dual SIM (nano SIM)

Cores: cinza, verde e branco

Ficha técnica Redmi Note 9T

Tamanho da tela: 6,53 polegadas

Resolução de tela: Full HD+ (2340 x 1080)

Painel de tela: IPS LCD

Câmera principal: quádrupla, 48 (f/1.8), 8 (f/2.2), 2 (f/2.4) e 2 (f/2.4) MP

Câmera frontal: 8 MP

Sistema operacional: Android 10, MIUI 12

Processador: Qualcomm Snapdragon 662

Memória RAM: 4 GB

Armazenamento: 64 / 128 GB

Cartão de memória: até 256 GB

Bateria: 6.000 mAh

Cores: cinza, azul e verde

Comparação de tela

Os modelos Redmi Note 9 e Redmi Note 9T apresentam características semelhantes em sua ficha técnica. Ambos possuem uma tela de 6,53 polegadas com resolução Full HD+ de 2.340 x 1.080 pixels, utilizando um painel IPS LCD.

Redmi Note 9 vs Redmi Note 9T: bateria com maior capacidade

O Redmi Note 9T apresenta vantagem em termos de capacidade de bateria em comparação com o Redmi Note 9. Enquanto o último possui uma bateria de 5.020 mAh, o Redmi Note 9T supera com uma bateria de 6.000 mAh. A diferença de 980 mAh pode influenciar significativamente na autonomia de energia, proporcionando uma experiência prolongada de uso sem a necessidade frequente de recargas.

Qual tem mais memória RAM?

O Redmi Note 9 apresenta opções de memória RAM variando entre 3, 4 e 6 GB, oferecendo flexibilidade ao usuário na escolha de acordo com suas necessidades. Por outro lado, o Redmi Note 9T possui uma configuração única com 4 GB de RAM. A diferença entre os dois modelos está na amplitude das escolhas de capacidade de memória RAM, com o Redmi Note 9 proporcionando mais opções em comparação ao Redmi Note 9T, que possui uma configuração fixa de 4 GB.

Qual é o melhor: Redmi Note 9 ou Redmi Note 9T?

O Redmi Note 9 e o Redmi Note 9T compartilham muitas características semelhantes, desde o tamanho da tela até o tipo de painel utilizado. Ambos apresentam uma tela de 6,53 polegadas com resolução Full HD+ e utilizam um painel IPS LCD. A disposição das câmeras traseiras também é bastante parecida, com ambas as versões contando com uma configuração quádrupla.

Entretanto, existem diferenças em suas especificações. O Redmi Note 9 é equipado com um processador MediaTek Helio G85, oferecendo opções de memória RAM de 3, 4 ou 6 GB e armazenamento interno de 64 ou 128 GB. Além disso, sua bateria possui uma capacidade de 5.020 mAh.

Já o Redmi Note 9T adota um processador Qualcomm Snapdragon 662, com 4 GB de RAM e opções de armazenamento interno de 64 ou 128 GB. Sua bateria, por sua vez, é ligeiramente mais potente, com 6.000 mAh.

Ambos os modelos suportam cartões de memória para expansão de armazenamento, mas as capacidades máximas diferem, sendo de até 512 GB para o Redmi Note 9 e até 256 GB para o Redmi Note 9T. As opções de cores também variam ligeiramente entre os dois dispositivos.

Preços e ofertas do Redmi Note 9 e Note 9T na Black Friday

Redmi Note 9

Redmi Note 9T