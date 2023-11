Redmi Note 12 Pro: quanto vale a pena pagar na Black Friday?

Lançado em novembro de 2022, o Xiaomi Redmi Note 12 Pro opera com Android 12 e a interface MIUI 13. Seu desempenho é impulsionado pelo chipset MediaTek Dimensity 1080, com processador octa-core e GPU Mali-G68 MC4.

Disponível em diversas configurações de memória, como 128GB com 6GB ou 8GB de RAM, e 256GB com 8GB ou 12GB de RAM, o Redmi Note 12 Pro oferece a opção de expansão de armazenamento via cartão microSDXC. Equipado com sensor de impressão digital lateral, apresenta também acelerômetro, giroscópio, bússola e sensor de proximidade.

Com resistência à poeira e à água (até 1m por 30 minutos) e classificação IP53, o dispositivo está disponível em cores variadas, incluindo azul, preto, branco e roxo.

Note 12 Pro: tela, suporte a tecnologia 5G e bateria de 5000mAh

O Xiaomi Redmi Note 12 Pro tem uma tela OLED de 6,67 polegadas, cuja resolução de 1080 x 2400 pixels proporciona uma experiência visual nítida. A capacidade para exibir 1 bilhão de cores e uma taxa de atualização de 120Hz contribuem para transições suaves e reprodução precisa de conteúdos.

A tela suporta Dolby Vision e HDR10+, oferecendo uma gama dinâmica expandida e detalhes visuais mais definidos, com um brilho de até 500 nits (típico) e 900 nits (HBM). Protegido pelo Corning Gorilla Glass 5, o display assegura resistência contra danos externos.

No que tange à conectividade, o Redmi Note 12 Pro suporta a tecnologia 5G, sendo compatível com diversas bandas internacionais. Isso resulta em velocidades de internet mais rápidas e uma experiência de conectividade eficiente.

Quanto à autonomia, o dispositivo é alimentado por uma bateria de 5000mAh. Essa capacidade oferece energia suficiente para uso diário prolongado, enquanto o suporte para carregamento com fio de 67W permite recargas rápidas.

Redmi Note 12 Pro: veja ofertas de Black Friday

Ficha técnica do Redmi Note 12 Pro

Tamanho da tela: 6,67 polegadas

Resolução da tela: Full HD+

Sistema: Android 12

Processador: Dimensity 1080

Memória RAM: 6, 8 ou 12 GB

Armazenamento: 128 ou 256 GB

Cartão de memória: não

Capacidade da bateria: 5.000 mAh

Telefonia: Dual SIM (Nano-SIM)

Câmera principal: 50 MP (f/1.9) + 8 MP (f/2.2) + 2 MP (f/2.4)

Câmera frontal: 16 MP (f/2.5)

Cores: azul, preto, branco e roxo

Vale a pena comprar o Redmi Note 12 Pro na Black Friday?

Tudo depende de suas necessidades específicas e preferências. O Redmi Note 12 Pro é um dispositivo lançado recentemente, com um conjunto de recursos sólidos, incluindo um chipset competente, várias opções de memória, resistência à poeira e água, e uma variedade de cores disponíveis. O conjunto de câmeras também é um destaque do aparelho da Xiaomi.