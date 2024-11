Redmi 13C Vale a Pena na Black Friday? Veja Preço, Detalhes e Ficha Técnica

O Redmi 13C, lançado pela Xiaomi, combina um design moderno com especificações equilibradas, oferecendo um excelente custo-benefício. Equipado com o processador MediaTek Helio G85, uma tela Dot Drop de 6,74 polegadas e uma bateria de 5000 mAh com carregamento rápido de 18W, o dispositivo se destaca como uma boa escolha para quem busca desempenho eficiente e durabilidade.

Câmera Frontal do Redmi 13C

A câmera frontal do Redmi 13C possui 8 MP, garantindo selfies detalhadas e de boa qualidade. Com suporte para gravação de vídeo em 1080p a 30fps, essa câmera é uma opção ideal para videochamadas e redes sociais, entregando boa performance mesmo em ambientes com pouca iluminação.

Câmera Traseira do Redmi 13C

O Redmi 13C conta com uma configuração traseira dupla, incluindo uma câmera principal de 50 MP e uma câmera macro de 2 MP. Essa combinação é ideal para capturar imagens detalhadas e precisas, além de oferecer versatilidade para diversos estilos de fotografia, como paisagens ou closes.

Bateria do Redmi 13C

A bateria do Redmi 13C tem 5000 mAh, proporcionando autonomia para um dia inteiro de uso intenso. Além disso, o suporte para carregamento rápido de 18W torna o processo de recarga mais prático e eficiente, ideal para usuários que estão sempre em movimento.

Tela do Redmi 13C

O dispositivo conta com uma tela Dot Drop de 6,74 polegadas, que oferece uma experiência visual imersiva. Com resolução HD+ (1600 x 720) e taxa de atualização de até 90Hz, a tela é ideal para assistir vídeos e jogar, garantindo imagens claras e vibrantes, mesmo em ambientes iluminados.

Performance do Redmi 13C

O MediaTek Helio G85, em conjunto com até 8GB de RAM, garante ao Redmi 13C um desempenho ágil para multitarefas e aplicativos mais exigentes. Com armazenamento interno de até 256GB, expansível via cartão microSD, o dispositivo oferece espaço amplo para fotos, vídeos e aplicativos.

Ficha Técnica do Redmi 13C

Processador: MediaTek Helio G85

MediaTek Helio G85 Memória: 4GB/8GB RAM + 128GB/256GB armazenamento

4GB/8GB RAM + 128GB/256GB armazenamento Dimensões: 168 mm x 78 mm x 8,09 mm, 192 g

168 mm x 78 mm x 8,09 mm, 192 g Tela: Dot Drop 6,74", HD+ (1600 x 720), até 90Hz

Dot Drop 6,74", HD+ (1600 x 720), até 90Hz Câmera Traseira: 50 MP (principal) + 2 MP (macro)

50 MP (principal) + 2 MP (macro) Câmera Frontal: 8 MP

8 MP Bateria: 5000 mAh, carregamento rápido de 18W

5000 mAh, carregamento rápido de 18W Sistema Operacional: MIUI 14 baseado no Android 13

MIUI 14 baseado no Android 13 Conectividade: 4G, Wi-Fi (2,4 GHz e 5 GHz), Bluetooth 5.3

4G, Wi-Fi (2,4 GHz e 5 GHz), Bluetooth 5.3 Segurança: Sensor de impressão digital lateral, desbloqueio por reconhecimento facial com IA

Sensor de impressão digital lateral, desbloqueio por reconhecimento facial com IA Áudio: Entrada para fone de ouvido de 3,5 mm

Entrada para fone de ouvido de 3,5 mm Sensores: Proximidade, luz ambiente, acelerômetro, bússola eletrônica

Proximidade, luz ambiente, acelerômetro, bússola eletrônica Conteúdo da Embalagem: Redmi 13C, adaptador, cabo USB-C, ferramenta de ejeção do SIM, capa de proteção, guia rápido, cartão de garantia

Outros Modelos de Celulares Xiaomi

Redmi Note 12

O Redmi Note 12, lançado em 2023, é um modelo intermediário que oferece uma tela de alta qualidade, com resolução robusta e taxa de atualização de 120Hz, garantindo ótima experiência para vídeos e jogos.

Redmi Note 12S

O Redmi Note 12S apresenta um sistema de câmeras mais avançado, com lente principal de 108 MP, uma ultra-wide de 8 MP e uma câmera macro de 2 MP. A câmera frontal é de 16 MP e ambas as câmeras permitem gravação em Full HD, oferecendo excelente qualidade para fotos e vídeos.