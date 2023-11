Qual iPhone comprar na Black Friday 2023?

A Black Friday é uma ótima oportunidade para comprar um iPhone com desconto. Mas, com tantas opções disponíveis e muitas semelhanças, pode ser difícil escolher o modelo certo.

Neste texto, vamos comparar os principais iPhones disponíveis no mercado para ajudar você a tomar a melhor decisão.

iPhone 13: bom custo-benefício

O iPhone 13 oferece uma experiência visual avançada, incorporando uma tela Super Retina XDR OLED de 6,1 polegadas, com resolução superior de 2532 x 1170 pixels e um brilho significativamente maior de 800 nits.

A câmera frontal do iPhone 13 tem um sensor de 12 MP, abertura de f/2.2 e uma distância focal equivalente a 23mm. Oferece melhorias significativas em relação aos modelos anteriores.

O novo sensor, com pixels maiores e estabilização de imagem por deslocamento de sensor, proporciona estabilidade em tempo real.

Oferece recursos como o Modo Retrato, permitindo controle sobre o foco e a profundidade. A Iluminação de Retrato conta com seis efeitos distintos. Também há a funcionalidade Animoji e Memoji, que adiciona ícones às imagens capturadas.

Todos os três sensores, incluindo a câmera frontal, suportam a gravação de vídeo em 4K e em 60fps (frames por segundo), o que garante capturas mais fluidas. Também é possível escolher as opções 1080p e 720p, além de optar por 30fps.

Vem com recursos como Estabilização Cinemática, característica que permite gravação de vídeos com estabilização, proporcionando uma imagem mais suave. Também há

e Faixa Dinâmica Expandida, que ajusta automaticamente a faixa dinâmica de exposição para melhorar a qualidade das fotos e vídeos em diferentes ambientes e condições de iluminação.

A captura de HDR Dolby Vision é possível em todas as câmeras, e o Modo Cinemático, exclusivo da câmera principal e frontal, complementa suas capacidades, tornando-a capaz de produzir selfies impressionantes.

Apesar de ser um ótimo aparelho, a Apple é conhecida por fornecer baterias menos robustas. O iPhone 13 tem capacidade de 3240 mAh, superando modelos anteriores da marca norte-americana. A bateria extraível permite que o usuário substitua a bateria do dispositivo, se necessário.

iPhone 14

A tela do iPhone 14 é uma Super Retina XDR OLED de 6,1 polegadas, com resolução de 1170 x 2532 pixels e densidade de aproximadamente 460 PPI (pixel por polegada).

Equipada com tecnologia HDR, True Tone e ampla gama de cores (P3), a tela do iPhone 14 oferece recursos como Haptic Touch, proporção de contraste de 2.000.000:1 (típica), brilho máximo de 800 nits (típico) e 1200 nits (que indica brilho da tela). Além disso, é resistente a impressões digitais e suporta a exibição simultânea de vários idiomas e caracteres.

A câmera frontal do iPhone 14 tem um sensor de 12 MP, com abertura de f/1.9. Isso significa a quantidade de luz que entra através da lente. Quanto menor este número, mais luz entra na câmera, sendo bastante útil em situações com pouca luminosidade. Este é um pequeno avanço em relação ao modelo anterior: sensores com melhor abertura.

O dispositivo oferece a capacidade de gravar vídeos em resolução 4K a diferentes taxas de frames por segundo: 24 fps, 25 fps, 30 fps ou 60 fps. Além disso, é possível gravar vídeos em alta definição (HD) de 1080p a 25 fps, 30 fps ou 60 fps.

Frame por segundo (fps) é uma unidade de medida que indica a quantidade de imagens exibidas por segundo em um vídeo. Quanto maior o número de fps, mais suave e realista será a reprodução.

Por exemplo, se gravar movimentos rápidos, como um jogo de futebol ou uma corrida de carros, é recomendável usar uma taxa de quadros mais alta, como 60 fps, para garantir que a imagem seja suave e nítida. Já se você estiver gravando um vídeo estático, como um tutorial de culinária, uma taxa de quadros mais baixa, como 24 fps, pode ser suficiente.

O modo Cinema suporta a gravação de vídeos em até 4K HDR a 30 fps. Para uma experiência visual aprimorada, a gravação de vídeo em HDR Dolby Vision está disponível, alcançando até 4K a 60 fps. Adicionalmente, a opção de vídeo em câmera lenta proporciona uma taxa de quadros de 120 fps em resolução 1080p.

A câmera traseira do iPhone 14 incorpora duas lentes de 12 MP cada, uma grande angular e outra grande angular. A lente grande angular apresenta uma abertura de f/1.5 e pixels de 1,9, proporcionando maior entrada de luz para imagens mais brilhantes e nítidas.

A lente ultra-wide possui abertura de f/2.4 e um amplo campo de visão de 120 graus, ideal para capturar paisagens e cenas amplas. O modelo das Apple oferece o modo Retrato na câmera traseira, permitindo fotos com fundo desfocado.

O dispositivo integra o Photonic Engine, um novo motor de processamento de imagem que utiliza a tecnologia de empilhamento HDR mais recente da Apple. Esse mecanismo mescla várias imagens, incluindo não comprimidas, resultando em fotos mais nítidas e detalhadas.

Também apresenta modos Noturno e Deep Fusion para fotografias em condições de pouca luz e detalhamento avançado, respectivamente.

O iPhone 14 possui uma bateria com capacidade de 3279 mAh. A Apple afirma que o modelo consegue durar até 26 horas de reprodução de vídeo. Segundo teste do site especializado Tom's Guide, o dispositivo alcançou 9 horas e 28 minutos de navegação na web contínua, com brilho de tela a 150 nits e rede 5G ativada.

iPhone 15

O iPhone 15 está disponível nas cores preto, azul, verde, amarelo e rosa, apresentando uma estrutura de alumínio. A parte frontal possui o Ceramic Shield, enquanto a parte traseira é feita de vidro colorido por infusão.

Oferece capacidades de armazenamento de 128 GB, 256 GB e 512 GB. A tela Super Retina XDR OLED de 6,1 polegadas tem uma resolução de 2556 x 1179 pixels a 460 ppp, com recursos como Dynamic Island, HDR e True Tone.

Quanto à resistência, é classificado como IP68, suportando respingos, água e poeira em profundidades de até seis metros por até 30 minutos.

O iPhone 15 é equipado com o chip A16 Bionic, apresentando uma CPU de 6 núcleos (2 de desempenho e 4 de eficiência), GPU de 5 núcleos e Neural Engine de 16 núcleos.

A câmera traseira possui uma lente grande-angular de 48 MP com abertura ƒ/1.6 e estabilização óptica de imagem, uma ultra-angular de 12 MP e uma teleobjetiva de 12 MP com zoom óptico de 2x. A gravação de vídeo inclui opções em 4K e 1080p, enquanto a câmera TrueDepth frontal é de 12 MP com abertura ƒ/1.9 e foco automático.

A conectividade 5G proporciona velocidades rápidas, e a energia é fornecida por uma bateria interna de 3.349 mAh, oferecendo até 20 horas de reprodução de vídeo, 16 horas de streaming de vídeo e 80 horas de reprodução de áudio.

iPhone 15 Pro: melhor modelo disponível

O iPhone 15 Pro apresenta uma estrutura em titânio disponível nas cores titânio preto, titânio branco, titânio azul e titânio natural. Sua parte da frente é revestida com Ceramic Shield, enquanto a parte de trás é feita de vidro matte texturizado.

Quanto à capacidade, o dispositivo oferece opções de armazenamento com capacidades de 128 GB, 256 GB, 512 GB e 1 TB.

A tela Super Retina XDR OLED de 6,1 polegadas possui uma resolução de 2556 x 1179 pixels a 460 ppp. Destaca-se pela tecnologia Dynamic Island, Tela Sempre Ativa, e suporta taxas de atualização adaptativas de até 120 Hz com tecnologia ProMotion. Além disso, conta com HDR e True Tone.

No quesito resistência, o iPhone 15 Pro é classificado como IP68, garantindo proteção contra respingos d' água e poeira, com profundidade máxima de seis metros por até 30 minutos, conforme a norma IEC 60529.

Equipado com o chip A17 Pro, o dispositivo conta com uma câmera tripla. A grande-angular de 48 MP oferece estabilização óptica de imagem, abertura ƒ/1.78, e suporte a fotos em altíssima resolução. A ultra-angular de 12 MP possui abertura ƒ/2.2 e ângulo de visão de 120°, enquanto as teleobjetivas de 2x e 3x de 12 MP proporcionam zoom óptico de 6x.

A gravação de vídeo é destaque, com capacidade para 4K a 24 qps, 25 qps, 30 qps ou 60 qps, além de opções em HD de 1080p e 720p. A câmera TrueDepth de 12 MP, com abertura ƒ/1.9 e foco automático com Focus Pixels, complementa a experiência fotográfica.

A conectividade 5G e a poderosa bateria de 4422 mAh garantem um desempenho eficiente. Com até 23 horas de reprodução de vídeo, 20 horas de streaming de vídeo e 75 horas de reprodução de áudio, o O iPhone 15 Pro 128GB é o celular ideal para aqueles que buscam o melhor modelo da Apple em uma versão compacta oferece uma experiência duradoura e avançada.