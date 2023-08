Qual a melhor TV? 8 smart TVs para comprar em 2023

Em seguida, temos um modelo que já testamos por aqui: a Samsung The Frame 2022. Modelo mais atual da linha, ela é uma ótima escolha de melhor TV. Essa smart TV Samsung é indicada para quem, além de ótima qualidade de imagem, busca um aparelho elegante e que se adapte muito bem a qualquer ambiente.

Ela tem painel QLED com resolução 4K e frequência de 120Hz, o que deixa as imagens mais fluidas na tela. Além disso, a The Frame conta com HDR e Micro Dimming, tecnologias que contribuem para otimizar os níveis de brilho e contraste das imagens e entregar cores vivas e reais.

E o seu áudio também faz dessa uma das principais concorrentes de melhor smart TV. São 40W de potência, com Dolby Digital Plus e Som em Movimento Virtual, que criam um áudio super envolvente e que acompanha o movimento das cenas. Com sistema operacional Tizen, essa opção de melhor TV QLED é compatível com todos os principais apps do momento e conta com múltiplas assistentes virtuais. A Samsung The Frame é mais uma que vem com o controle Solar Cell, que dispensa o uso de pilhas.

Quanto aos recursos, ela tem Modo Filme, Modo Ambiente - para exibir fotos na tela, quando a TV não estiver sendo usada - e o exclusivo Modo Arte, que transforma o aparelho em uma verdadeira obra de arte. Essa smart TV Samsung ainda conta com tela com acabamento matte, novidade da versão de 2022, que reduz o reflexo sobre as imagens.

Características da melhor smart TV Samsung The Frame 2022:

Tipo de tela : QLED

: QLED Resolução : 4K

: 4K Tamanhos: 32", 43", 50", 55", 65", 75", 85"

32", 43", 50", 55", 65", 75", 85" Sistema Operacional : Tizen

: Tizen Frequência nativa : 120Hz (60Hz em modelos até 50")

: 120Hz (60Hz em modelos até 50") Potência de Som : 40W (20W em modelos até 50")

: 40W (20W em modelos até 50") Extras: Modo Filme, Modo Ambiente 4.0, Modo Arte, Modo Game, Solar Cell, Som em Movimento Virtual

8. Melhor TV com 120Hz: LG OLED Evo C2