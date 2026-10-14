Pare de dar tudo de bandeja: as permissões de app que você deve negar hoje

RESUMO ＋A maioria dos aplicativos pede mais acessos do que precisa para funcionar. Localização em tempo integral para um app de descontos, microfone para uma calculadora e contatos para um editor de fotos são exemplos de permissões que não combinam com a função do serviço. Este guia mostra quais permissões de app merecem atenção, como revisá-las no Android e no iPhone e o que negar de imediato para reduzir a exposição de dados pessoais.
A regra mais segura para permissões de app em 2026 é garantir que cada aplicativo receba apenas o acesso indispensável para executar a função que o usuário pediu. Uma calculadora não precisa saber a localização, por exemplo, assim como um editor de fotos não precisa dos contatos. O próprio Android recomenda que desenvolvedores solicitem o menor número possível de permissões — e apenas no momento em que a função for usada.
Permissões são mecanismos legítimos do sistema operacional; o problema é quando o usuário aceita tudo de forma automática, sem avaliar se o pedido combina com a função do app. No Brasil, o NIC.br e o CERT.br orientam autorizar apenas o que for essencial ao funcionamento.
Por que todos deveriam revisar as permissões de aplicativos?
O celular concentra dados sobre deslocamentos, rotina, relações pessoais, hábitos de consumo, imagens e atividades profissionais. Uma permissão isolada pode parecer irrelevante, mas o conjunto desses dados permite criar um retrato detalhado do usuário.
Uma análise da NowSecure divulgada em 2025, com milhares de aplicativos, apontou que 75% dos apps para iOS e 70% dos apps para Android avaliados combinavam dados sensíveis com domínios de rastreamento. O levantamento não significa que todos esses apps sejam maliciosos — mas mostra que as telas de permissões não devem ser tratadas como burocracia.
Permissões excessivas também ampliam o impacto de falhas de segurança. Um app com acesso à localização, contatos, câmera e microfone tem muito mais superfície de coleta do que um app que opera com arquivos selecionados pelo usuário.
Quais permissões de app é melhor negar?
- Localização: a mais sensível, porque revela onde a pessoa mora, trabalha e passa o tempo. Para a maioria dos apps, o ideal é escolher "nunca" ou "durante o uso". Redes sociais, lojas, jogos e editores de imagem raramente precisam saber a posição exata em segundo plano. No Android, a EFF recomenda desativar a localização ou limitá-la ao período em que o app está aberto. Quando disponível, trocar a localização precisa pela aproximada já reduz a exposição.
- Microfone: pode captar conversas, reuniões e informações confidenciais. Faz sentido para chamadas, gravação de áudio e assistentes de voz. Não faz sentido para lanternas, calculadoras, jogos sem comunicação por voz ou apps de compras sem recurso de chamada.
- Câmera: deve ser autorizada quando o app precisa fotografar, gravar vídeos, ler códigos ou participar de uma videochamada. Jogos, apps de previsão do tempo e leitores de notícias não se encaixam nessa lista. Um ponto verde (iPhone) ou um indicador na barra de status (Android recente) sinaliza quando a câmera está ativa.
- Contatos: uma permissão subestimada. A agenda expõe nomes, números, e-mails e vínculos profissionais de pessoas que nem instalaram o aplicativo. O acesso pode fazer sentido para mensageiros e para localizar amigos em um serviço. Fora disso, negar.
- Fotos e arquivos: o acesso integral à galeria pode expor documentos, comprovantes e capturas de tela. Sempre que o sistema oferecer, escolha fotos específicas em vez de liberar toda a biblioteca.
- Rastreamento entre apps: no iPhone, a permissão Rastreamento controla se o app pode monitorar a atividade do usuário em aplicativos e sites de terceiros. Para a maioria dos usuários, faz sentido negar.
Como revisar permissões no Android
- Abra Configurações.
- Toque em Segurança e privacidade (ou Privacidade).
- Entre em Painel de privacidade.
- Escolha uma categoria — localização, câmera ou microfone.
- Veja quais apps acessaram o recurso e em que momento.
- Toque no app para alterar a permissão.
O painel exibe a atividade dos últimos sete dias em aparelhos com Android 13 ou posterior. Também é possível revisar um app individual em Configurações > Apps > [nome do app] > Permissões e trocar "Permitir" por "Não permitir" ou "Permitir durante o uso".
Como revisar permissões no iPhone
- Abra Ajustes.
- Toque em Privacidade e Segurança.
- Revise cada categoria: Serviços de Localização, Contatos, Fotos, Microfone, Câmera, Calendário, Rastreamento.
Para monitorar acessos, ative o Relatório de Privacidade dos Apps em Ajustes > Privacidade e Segurança > Relatório de Privacidade dos Apps. O recurso registra, no próprio aparelho, quais apps acessaram localização, fotos, câmera, microfone e contatos nos últimos sete dias — e mostra os domínios de internet contatados.
O que negar de imediato
Uma revisão rápida pode seguir esta lista:
- Localização "sempre" para apps que não oferecem navegação ou transporte;
- Localização precisa quando a aproximada resolve;
- Microfone e câmera para apps sem chamadas, gravação ou escaneamento;
- Contatos para calculadoras, jogos, editores e leitores de notícias;
- Acesso integral às fotos quando basta selecionar uma imagem;
- Rastreamento entre apps quando a publicidade personalizada não é prioridade;
- Notificações de apps promocionais ou pouco usados;
- Permissões de apps que o usuário não reconhece ou não usa há meses.
Dica bônus: revisão rápida de permissões para manter seus dados seguros
Revisar as permissões dos aplicativos semanalmente não leva nem cinco minutos, e pode evitar o compartilhamento exagerado de dados com os aplicativos ou deixá-los com o acesso a informações que nada tem a ver com sua função. O passo a passo é o seguinte:
- Abra a área de privacidade do celular.
- Revise primeiro localização, câmera e microfone.
- Troque "sempre" por "durante o uso" quando possível.
- Negue contatos, calendário e fotos completas a apps que não dependem desses dados.
- Ative o Painel de privacidade (Android) ou o Relatório de Privacidade dos Apps (iPhone).
- Desinstale aplicativos que não usa ou não reconhece.
- Repita a revisão depois de instalar um app novo.
Perguntas frequentes
Quais permissões de app são mais arriscadas?
Localização, microfone, câmera e contatos são as mais sensíveis. A localização revela onde a pessoa mora e trabalha, e a agenda expõe dados de quem nem instalou o aplicativo.
Como ver as permissões dos apps no Android?
Abra Configurações, toque em Segurança e privacidade e entre em Painel de privacidade. A tela mostra quais apps acessaram localização, câmera e microfone e permite alterar cada permissão.
Como ver as permissões dos apps no iPhone?
Abra Ajustes e toque em Privacidade e Segurança para revisar cada categoria. O Relatório de Privacidade dos Apps registra os acessos dos últimos sete dias.
Devo permitir a localização "sempre"?
Só para apps de navegação ou transporte. Para a maioria dos aplicativos, o ideal é escolher "nunca" ou "durante o uso".
O que é a permissão de rastreamento no iPhone?
Ela controla se o app pode monitorar a atividade do usuário em aplicativos e sites de terceiros. Para a maioria dos usuários, faz sentido negar.
Como saber se a câmera do celular está ativa?
Um ponto verde no iPhone ou um indicador na barra de status do Android recente aparece quando a câmera está em uso.