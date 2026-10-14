Pare de dar tudo de bandeja: as permissões de app que você deve negar hoje

RESUMO ＋A maioria dos aplicativos pede mais acessos do que precisa para funcionar. Localização em tempo integral para um app de descontos, microfone para uma calculadora e contatos para um editor de fotos são exemplos de permissões que não combinam com a função do serviço. Este guia mostra quais permissões de app merecem atenção, como revisá-las no Android e no iPhone e o que negar de imediato para reduzir a exposição de dados pessoais.

A regra mais segura para permissões de app em 2026 é garantir que cada aplicativo receba apenas o acesso indispensável para executar a função que o usuário pediu. Uma calculadora não precisa saber a localização, por exemplo, assim como um editor de fotos não precisa dos contatos. O próprio Android recomenda que desenvolvedores solicitem o menor número possível de permissões — e apenas no momento em que a função for usada.

Permissões são mecanismos legítimos do sistema operacional; o problema é quando o usuário aceita tudo de forma automática, sem avaliar se o pedido combina com a função do app. No Brasil, o NIC.br e o CERT.br orientam autorizar apenas o que for essencial ao funcionamento.

Por que todos deveriam revisar as permissões de aplicativos?

O celular concentra dados sobre deslocamentos, rotina, relações pessoais, hábitos de consumo, imagens e atividades profissionais. Uma permissão isolada pode parecer irrelevante, mas o conjunto desses dados permite criar um retrato detalhado do usuário.

Uma análise da NowSecure divulgada em 2025, com milhares de aplicativos, apontou que 75% dos apps para iOS e 70% dos apps para Android avaliados combinavam dados sensíveis com domínios de rastreamento. O levantamento não significa que todos esses apps sejam maliciosos — mas mostra que as telas de permissões não devem ser tratadas como burocracia.

Permissões excessivas também ampliam o impacto de falhas de segurança. Um app com acesso à localização, contatos, câmera e microfone tem muito mais superfície de coleta do que um app que opera com arquivos selecionados pelo usuário.

Quais permissões de app é melhor negar?

Localização: a mais sensível, porque revela onde a pessoa mora, trabalha e passa o tempo. Para a maioria dos apps, o ideal é escolher "nunca" ou "durante o uso". Redes sociais, lojas, jogos e editores de imagem raramente precisam saber a posição exata em segundo plano. No Android, a EFF recomenda desativar a localização ou limitá-la ao período em que o app está aberto. Quando disponível, trocar a localização precisa pela aproximada já reduz a exposição.

a mais sensível, porque revela onde a pessoa mora, trabalha e passa o tempo. Para a maioria dos apps, o ideal é escolher "nunca" ou "durante o uso". Redes sociais, lojas, jogos e editores de imagem raramente precisam saber a posição exata em segundo plano. No Android, a EFF recomenda desativar a localização ou limitá-la ao período em que o app está aberto. Quando disponível, trocar a localização precisa pela aproximada já reduz a exposição. Microfone: pode captar conversas, reuniões e informações confidenciais. Faz sentido para chamadas, gravação de áudio e assistentes de voz. Não faz sentido para lanternas, calculadoras, jogos sem comunicação por voz ou apps de compras sem recurso de chamada.

pode captar conversas, reuniões e informações confidenciais. Faz sentido para chamadas, gravação de áudio e assistentes de voz. Não faz sentido para lanternas, calculadoras, jogos sem comunicação por voz ou apps de compras sem recurso de chamada. Câmera: deve ser autorizada quando o app precisa fotografar, gravar vídeos, ler códigos ou participar de uma videochamada. Jogos, apps de previsão do tempo e leitores de notícias não se encaixam nessa lista. Um ponto verde (iPhone) ou um indicador na barra de status (Android recente) sinaliza quando a câmera está ativa.

deve ser autorizada quando o app precisa fotografar, gravar vídeos, ler códigos ou participar de uma videochamada. Jogos, apps de previsão do tempo e leitores de notícias não se encaixam nessa lista. Um ponto verde (iPhone) ou um indicador na barra de status (Android recente) sinaliza quando a câmera está ativa. Contatos: uma permissão subestimada. A agenda expõe nomes, números, e-mails e vínculos profissionais de pessoas que nem instalaram o aplicativo. O acesso pode fazer sentido para mensageiros e para localizar amigos em um serviço. Fora disso, negar.

uma permissão subestimada. A agenda expõe nomes, números, e-mails e vínculos profissionais de pessoas que nem instalaram o aplicativo. O acesso pode fazer sentido para mensageiros e para localizar amigos em um serviço. Fora disso, negar. Fotos e arquivos: o acesso integral à galeria pode expor documentos, comprovantes e capturas de tela. Sempre que o sistema oferecer, escolha fotos específicas em vez de liberar toda a biblioteca.

o acesso integral à galeria pode expor documentos, comprovantes e capturas de tela. Sempre que o sistema oferecer, escolha fotos específicas em vez de liberar toda a biblioteca. Rastreamento entre apps: no iPhone, a permissão Rastreamento controla se o app pode monitorar a atividade do usuário em aplicativos e sites de terceiros. Para a maioria dos usuários, faz sentido negar.

Como revisar permissões no Android

Abra Configurações. Toque em Segurança e privacidade (ou Privacidade). Entre em Painel de privacidade. Escolha uma categoria — localização, câmera ou microfone. Veja quais apps acessaram o recurso e em que momento. Toque no app para alterar a permissão.

O painel exibe a atividade dos últimos sete dias em aparelhos com Android 13 ou posterior. Também é possível revisar um app individual em Configurações > Apps > [nome do app] > Permissões e trocar "Permitir" por "Não permitir" ou "Permitir durante o uso".

Como revisar permissões no iPhone

Abra Ajustes. Toque em Privacidade e Segurança. Revise cada categoria: Serviços de Localização, Contatos, Fotos, Microfone, Câmera, Calendário, Rastreamento.

Para monitorar acessos, ative o Relatório de Privacidade dos Apps em Ajustes > Privacidade e Segurança > Relatório de Privacidade dos Apps. O recurso registra, no próprio aparelho, quais apps acessaram localização, fotos, câmera, microfone e contatos nos últimos sete dias — e mostra os domínios de internet contatados.

O que negar de imediato

Uma revisão rápida pode seguir esta lista:

Localização "sempre" para apps que não oferecem navegação ou transporte;

Localização precisa quando a aproximada resolve;

Microfone e câmera para apps sem chamadas, gravação ou escaneamento;

Contatos para calculadoras, jogos, editores e leitores de notícias;

Acesso integral às fotos quando basta selecionar uma imagem;

Rastreamento entre apps quando a publicidade personalizada não é prioridade;

Notificações de apps promocionais ou pouco usados;

Permissões de apps que o usuário não reconhece ou não usa há meses.

Dica bônus: revisão rápida de permissões para manter seus dados seguros

Revisar as permissões dos aplicativos semanalmente não leva nem cinco minutos, e pode evitar o compartilhamento exagerado de dados com os aplicativos ou deixá-los com o acesso a informações que nada tem a ver com sua função. O passo a passo é o seguinte:

Abra a área de privacidade do celular. Revise primeiro localização, câmera e microfone. Troque "sempre" por "durante o uso" quando possível. Negue contatos, calendário e fotos completas a apps que não dependem desses dados. Ative o Painel de privacidade (Android) ou o Relatório de Privacidade dos Apps (iPhone). Desinstale aplicativos que não usa ou não reconhece. Repita a revisão depois de instalar um app novo.