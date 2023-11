Os melhores modelos de geladeira para comprar em 2023

Por Dayane Barbosa

Está à procura de uma geladeira compacta para a sua casa, mas está indeciso sobre qual modelo escolher? Você veio ao lugar certo! Ideal para pessoas solteiras, casais e até mesmo para famílias pequenas, esse tamanho adapta-se facilmente a diferentes ambientes, mesmo quando o espaço é limitado.

Para auxiliá-lo nesse processo de decisão, compilamos uma lista de modelos de geladeiras compactas, desde opções simples e mais acessíveis até aquelas com tecnologias extras, como revestimento em inox ou sistema de degelo Frost Free. Apresentamos escolhas de marcas renomadas, como Consul, Electrolux, Midea e Esmaltec, conhecidas pela qualidade e excelente custo-benefício. Confira abaixo a nossa seleção com as melhores opções de geladeiras compactas para a sua casa.

A primeira geladeira pequena da nossa lista é a Electrolux RE31, indicada para quem mora sozinho ou, no máximo, com mais uma pessoa. Esse modelo tem puxador integrado e ergonômico e controle de temperatura externo. A RE31 possui 240 litros no total, sendo 214 na geladeira e 26 no congelador. Essa geladeira Electrolux pequena ainda é um modelo Cycle Defrost, que acumula pouco gelo e precisa ser descongelado em torno de duas vezes por ano.

Na área interna, essa geladeira pequena traz prateleira porta-latas reversível para cinco latinhas, gaveta Extrafria - para resfriar bebidas e alimentos com mais rapidez -, gavetão transparente para frutas e legumes e, por fim, porta-ovos removível. Na porta, o produto traz prateleiras removíveis e uma prateleira funda para garrafas de até 2,5 litros. Essa geladeira pequena simples tem 141,6 cm de altura, 55 cm de largura e 61,3 cm de profundidade. Importante ressaltar que para quem procura uma geladeira pequena barata, esse é o modelo com o menor preço da nossa lista.

Características da geladeira pequena Electrolux RE31

Capacidade total: 240L

240L Tipo de porta: 1 porta

1 porta Tipo de degelo: Cycle Defrost

Cycle Defrost Recursos e funções: Prateleira porta-latas reversível, gaveta Extrafria, gavetão hortifruti, porta-ovos removível, prateleiras removíveis, prateleira funda para garrafas de até 2,5L

Prateleira porta-latas reversível, gaveta Extrafria, gavetão hortifruti, porta-ovos removível, prateleiras removíveis, prateleira funda para garrafas de até 2,5L Dimensões (A x L x P): 141,6 x 55 x 61,3 cm

141,6 x 55 x 61,3 cm Voltagem: 127V e 220V

127V e 220V Eficiência energética: A

Para quem está em busca de uma geladeira pequena e com um design diferenciado, a nossa sugestão é a Gorenje Retrô. Como o nome já sugere, esse é um modelo com design retrô e elegante. É ideal para quem gosta de ambientes com toques vintage. A sua capacidade é de 260 litros, por isso, é uma opção de geladeira pequena. São 229 litros reservados para o refrigerador, enquanto o freezer tem 25.

Apesar de ser uma geladeira pequena simples, ela tem uma boa organização interna. O aparelho vem com gavetão de frutas e legumes, porta-garrafas, compartimento para laticínios e prateleiras de vidro temperado ajustáveis. Entretanto, vale lembrar que o degelo é manual, ou seja, a pessoa necessita fazer o degelo por conta própria de tempos em tempos, pois o gelo acumula nas paredes internas do aparelho. Um ponto de atenção é que o refrigerador só está disponível em 220V.

Características da geladeira pequena Gorenje Retrô PRF260RV

Capacidade total: 260L

260L Tipo de porta: 1 porta

1 porta Tipo de degelo: Degelo manual

Degelo manual Recursos e funções: Gavetão de frutas e legumes, porta-garrafas, compartimento para laticínios, prateleiras ajustáveis e iluminação de LED

Gavetão de frutas e legumes, porta-garrafas, compartimento para laticínios, prateleiras ajustáveis e iluminação de LED Dimensões (A x L x P): 154 x 60 x 78,5 cm

154 x 60 x 78,5 cm Voltagem: 220V

220V Eficiência energética: Não informado pelo fabricante

Outra opção de geladeira Electrolux pequena é a DC35A. Assim como o primeiro modelo que apresentamos, essa também tem degelo Cycle Defrost. Por isso, é necessário descongelar o aparelho manualmente ao menos duas vezes por ano. Um diferencial dessa geladeira pequena barata é o super freezer que pode atingir até -18ºC. Ela também traz puxador embutido e ergonômico, além dos pés niveladores e da capacidade para 260 litros, sendo 207 na geladeira e 53 no freezer.

Embora pareça uma geladeira pequenininha, ela tem boa organização interna. O produto conta com prateleira porta-latas reversível, gavetão hortifruti transparente, porta-ovos removível e porta garrafas de até 2,5 litros, localizado na porta com o sistema trava-garrafas. Já as prateleiras dessa geladeira pequena são aramadas. Para ter certeza de que cabe no espaço que você tem reservado para ela, preste atenção às medidas: a Electrolux DC35A tem 161,9 cm de altura, 54,8 cm de largura e 61,3 cm de profundidade.

Características da geladeira pequena Electrolux DC35A

Capacidade total: 260L

260L Tipo de porta: Duplex

Duplex Tipo de degelo: Cycle Defrost

Cycle Defrost Recursos e funções: Prateleira porta-latas reversível, gavetão hortifruti, porta-ovos removível, porta garrafas de até 2,5L, sistema trava-garrafas, super freezer

Prateleira porta-latas reversível, gavetão hortifruti, porta-ovos removível, porta garrafas de até 2,5L, sistema trava-garrafas, super freezer Dimensões (A x L x P): 161,9 x 54,8 x 61,3 cm

161,9 x 54,8 x 61,3 cm Voltagem: 127V e 220V

127V e 220V Eficiência energética: A

A Consul também aparece na nossa lista de geladeira pequena com a CRD37, que tem 334L de capacidade, sendo 76L no freezer e 258L no refrigerador. O modelo tem degelo Cycle Defrost, de forma que é necessário fazer o descongelamento ao menos duas vezes por ano. Disponível na cor branca, esta geladeira pequena simples ainda tem selo de classificação categoria A do Procel, que indica baixo consumo de energia.

Vale dizer que esta geladeira pequena barata tem controle eletrônico de temperatura, gaveta multiuso e compartimentos removíveis. Sobre a gaveta hortifruti, é bom ressaltar que é transparente e facilita a visualização dos alimentos. Essa geladeira Consul pequena conta com compartimentos específicos, como porta-ovos para 12 unidades e prateleiras aramadas reguláveis e removíveis. Se você tem dúvidas se essa geladeira pequena cabe na sua cozinha, vale dar uma olhada nas medidas: ela tem 166,9 cm de altura, 60,3 de largura e 63,4 de profundidade.

Características da geladeira pequena Consul CRD37

Capacidade total: 334L

334L Tipo de porta: Duplex

Duplex Tipo de degelo: Cycle Defrost

Cycle Defrost Recursos e funções: Controle eletrônico de temperatura, gaveta hortifruti, compartimentos removíveis, prateleiras aramadas reguláveis e removíveis, porta-ovos

Controle eletrônico de temperatura, gaveta hortifruti, compartimentos removíveis, prateleiras aramadas reguláveis e removíveis, porta-ovos Dimensões (A x L x P): 166,9 x 60,3 x 63,4 cm

166,9 x 60,3 x 63,4 cm Voltagem: 127V e 220V

127V e 220V Eficiência energética: A

Mais uma sugestão de geladeira Consul pequena, a CRB36AB tem capacidade de armazenamento total de 300 litros, divididos em 253 na geladeira e 47 no refrigerador. Além disso, ela acompanha um painel eletrônico na parte superior para controle de temperatura e tem visual clean. A Consul CRB36AB é um modelo de geladeira pequena Frost Free, que dispensa a preocupação em descongelar o aparelho de tempos em tempos.

Apesar de ser uma geladeira pequena simples, o seu interior é amplo e fácil de organizar. Ela dispõe de guarda garrafas, porta latas, porta-ovos, gavetão para frutas e vegetais, além de compartimento extrafrio. É importante lembrar que essa geladeira pequena Frost Free tem controle de temperatura externo e 153,9 cm de altura, 61,6 cm de largura e 69,1 de profundidade.

Características da geladeira pequena Consul CRB36AB

Capacidade total: 300L

300L Tipo de porta: 1 porta

1 porta Tipo de degelo: Frost Free

Frost Free Recursos e funções: Controle de temperatura externo, porta garrafas, porta latas, porta-ovos, gavetão hortifruti, compartimento extrafrio

Controle de temperatura externo, porta garrafas, porta latas, porta-ovos, gavetão hortifruti, compartimento extrafrio Dimensões (A x L x P): 153,9 x 61,6 x 69,1 cm

153,9 x 61,6 x 69,1 cm Voltagem: 127V e 220V

127V e 220V Eficiência energética: A