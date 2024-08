Motorola Moto G24 ou Moto G84 5G: qual vale mais a pena em 2024?

Ao escolher entre o Moto G24 e o Moto G84 5G em 2024, é importante considerar as especificações e recursos que melhor atendem às suas necessidades. O Moto G24 é uma opção acessível com especificações sólidas, incluindo o processador MediaTek Helio G85 e uma tela IPS LCD de 6,5 polegadas. Já o Moto G84 5G oferece desempenho superior, graças ao processador Snapdragon 695 5G, uma tela pOLED de 6,5 polegadas com taxa de atualização de 120Hz e suporte para 5G, tornando-o uma escolha mais robusta para usuários exigentes.

Neste artigo, compararemos esses dois smartphones nos aspectos de tela, câmeras, bateria e memória RAM, para ajudá-lo a decidir qual modelo vale mais a pena em 2024.

Tela

O Moto G24 possui uma tela IPS LCD de 6,5 polegadas, com resolução FHD+ (1080 x 2400 pixels) e taxa de atualização de 90Hz. Essa tela oferece boa qualidade de imagem, com cores vibrantes e definição satisfatória para o uso diário. Em comparação, o Moto G84 5G apresenta uma tela pOLED de 6,5 polegadas, também com resolução FHD+, mas com uma taxa de atualização superior de 120Hz. A tela pOLED do Moto G84 5G proporciona uma experiência visual mais fluida e com melhores contrastes, sendo ideal para jogos e consumo de mídia.

Câmeras

O Moto G24 é equipado com uma câmera traseira dupla, incluindo um sensor principal de 50 MP e uma câmera de profundidade de 2 MP. Esta configuração é suficiente para capturas básicas e fotos de retrato com efeito bokeh. Por outro lado, o Moto G84 5G oferece uma configuração de câmera traseira mais avançada, com um sensor principal de 50 MP com estabilização óptica de imagem (OIS) e uma câmera ultrawide de 8 MP. A estabilização óptica e a câmera ultrawide do Moto G84 5G proporcionam maior versatilidade e qualidade fotográfica, especialmente em condições de baixa luz e em fotos de paisagens.

Bateria

Ambos os modelos, o Moto G24 e o Moto G84 5G, possuem uma bateria de 5000 mAh, oferecendo uma longa duração de uso. Ambos também suportam carregamento rápido, com o Moto G24 suportando 33W e o Moto G84 5G suportando 30W. Embora a diferença de velocidade de carregamento seja mínima, ambos os dispositivos garantem conveniência e eficiência no dia a dia.

Memória RAM

O Moto G24 oferece opções de 4GB ou 6GB de RAM, com armazenamento interno de 128GB, expansível via microSD até 1TB. Já o Moto G84 5G vem com 8GB de RAM e 256GB de armazenamento interno, proporcionando um desempenho mais robusto e mais espaço para armazenamento, sem a necessidade de expansão via microSD. O Moto G84 5G é, portanto, a escolha ideal para usuários que necessitam de mais potência e espaço para multitarefas e aplicativos exigentes.

Ficha técnica do Moto G24

Processador:

MediaTek Helio G85

Memória e Armazenamento:

4GB/6GB RAM + 128GB armazenamento

Expansível até 1TB via microSD

Dimensões e Peso:

Altura: 162,9 mm

Largura: 74,7 mm

Espessura: 8,2 mm

Peso: 190 g

Tela:

IPS LCD, 6,5"

Resolução FHD+ (1080 x 2400 pixels)

Taxa de atualização de 90Hz

Câmera Traseira:

Principal: 50 MP

Profundidade: 2 MP

Câmera Frontal:

16 MP

Bateria:

5000 mAh

Carregamento rápido de 33W

Conectividade:

4G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, NFC (opcional)

Recursos Adicionais:

Sensor de impressão digital lateral, porta USB Type-C 2.0, entrada para fone de ouvido de 3,5 mm

Ficha técnica do Moto G84 5G

Processador:

Qualcomm Snapdragon 695 5G

Memória:

8GB RAM + 256GB armazenamento

Dimensões:

160,0 x 74,4 x 7,6 mm, 166 g

Tela:

pOLED 6,5", FHD+ (1080 x 2400), 120Hz

Câmera Traseira:

50 MP (OIS) + 8 MP (ultrawide)

Câmera Frontal:

16 MP

Bateria:

5000 mAh, carregamento rápido de 30W

Sistema Operacional:

Android 13

Conectividade:

5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC

Resistência:

IP52 (resistente a respingos)

Segurança:

Sensor de impressão digital lateral