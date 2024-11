Moto G24 está no menor preço em 6 meses; veja ofertas da Black Friday

O celular da Motorola Moto G24 está sendo ofertado por R$ 707,39, no menor preço dos últimos 6 meses, segundo o Buscapé. Confira as ofertas selecionadas abaixo e ficha técnica do aparelho (os valores e a disponibilidade dos produtos estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio):

O Moto G24 possui câmera principal de 50 MP, tela de 6,5" FHD+ e bateria de 5000 mAh, sendo uma opção acessível com bom desempenho para o dia a dia. Com a aproximação da Black Friday, muitos consumidores se perguntam qual seria o preço ideal para adquirir este modelo.

Ficha técnica do Moto G24

Processador:

MediaTek Helio G85

Memória e armazenamento:

4GB/6GB RAM + 128GB armazenamento

Expansível até 1TB via microSD

Dimensões e peso:

Altura: 162,9 mm

Largura: 74,7 mm

Espessura: 8,2 mm

Peso: 190 g

Tela:

IPS LCD, 6,5"

Resolução FHD+ (1080 x 2400 pixels)

Taxa de atualização de 90Hz

Câmera traseira:

Principal: 50 MP

Profundidade: 2 MP

Câmera frontal:

16 MP

Bateria:

5000 mAh

Carregamento rápido de 33W

Conectividade:

4G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, NFC (opcional)

Recursos adicionais:

Sensor de impressão digital lateral, porta USB Type-C 2.0, entrada para fone de ouvido de 3,5 mm