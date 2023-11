Moto G: as melhores opções da linha da Motorola para Black Friday

Não é fácil escolher o smartphone ideal para você dada a vasta quantidade de aparelhos que existem no mercado. Afinal de contas, qual tem a melhor bateria? E a melhor câmera? Neste texto, conheça boas opções para quem quer investir em um Motorola da linha G.

Moto G52

O Moto G52, lançado em abril de 2022, trouxe consigo diversas especificações interessantes para os entusiastas de smartphones. Uma das características deste dispositivo é a sua tela de 6,6 polegadas, que utiliza a tecnologia pOLED, um tipo de OLED com plástico em vez de vidro, proporcionando uma experiência visual nítida com resolução Full HD+.

No coração do Moto G52, encontramos o processador Snapdragon 680, equipado com oito núcleos capazes de atingir velocidades de até 2,4 GHz. Isso garante um desempenho suave e ágil ao executar aplicativos e tarefas do sistema Android.

O dispositivo oferece 4 GB de RAM, o mínimo necessário para uma experiência satisfatória, juntamente com 128 GB de armazenamento interno, com suporte para cartão microSD para expansão, proporcionando muito espaço para suas fotos, vídeos e aplicativos.

A tela pOLED do Moto G52 tem uma taxa de atualização de 90 Hz, o que resulta em transições de imagens mais suaves e cores mais intensas. Para garantir que o dispositivo dure o dia todo, ele está equipado com uma bateria robusta de 5.000 mAh e vem com um carregador rápido de 20 W na caixa para recargas rápidas.

Quanto à fotografia, o Moto G52 apresenta um sistema de câmera traseira versátil, com um sensor principal de 50 megapixels, uma lente ultrawide de 8 MP e uma câmera macro de 2 MP. Com recursos como zoom digital de 8x, modo Night Vision e tecnologia Quad Pixel, que melhora a sensibilidade em condições de pouca luz, este smartphone é capaz de capturar fotos detalhadas em várias situações. A câmera de selfie, localizada em um furo na tela, oferece 16 MP para selfies de qualidade.

Quanto à gravação de vídeos, o Moto G52 suporta a captura de vídeo Full HD com 30 fps, tanto com a câmera frontal quanto com a principal. Isso permite que você registre momentos especiais com boa qualidade de imagem e fluidez.

Por que o Moto G52 é um bom celular Moto G?

Os principais destaques do modelo são a bateria potente e a câmera traseira, com 50 MP e funções como o zoom digital 8x, o modo Night Vision e a tecnologia Quad Pixel. Com 5.000 mAh, a bateria pode durar o dia inteiro.

Moto G23

O Moto G23, lançado no início de 2023, conta com o sistema operacional Android 13. Para a conectividade, o modelo suporta Wi-Fi de quinta geração, possibilitando o acesso a redes mais rápidas de 5 GHz, e possui conectividade via Bluetooth 5.1, o que facilita a conexão com dispositivos e acessórios sem fio.

Em termos de design, o Moto G23 é construído com plástico de boa qualidade. Tanto a traseira quanto as laterais possuem um acabamento fosco, o que torna o celular menos escorregadio.

A tela do Moto G23 é uma IPS LCD de 6,5 polegadas, com uma resolução de 1600x720 pixels. Além disso, ela possui uma taxa de atualização de 90 Hz por padrão, proporcionando uma experiência de visualização mais suave. A câmera principal é de 50 MP, garantindo fotos de alta resolução, e a bateria promete autonomia para o dia todo com folga.

Outro destaque do Moto G23 é o áudio estéreo, com duas saídas de som e suporte a Dolby Atmos, proporcionando uma experiência imersiva ao assistir vídeos e ouvir músicas.

O desempenho do Moto G23 é impulsionado pelo chip Helio G85, que também é encontrado em outros modelos básicos da marca. Com um processador octa-core formado por dois núcleos da série A75 e seis da série A55, o smartphone oferece um desempenho satisfatório para a execução de aplicativos populares. Ele vem com 4 GB de RAM, mantendo um equilíbrio entre desempenho e eficiência.

A câmera traseira de 50 megapixels permite tirar fotos com uma resolução de 8165x6124 pixels e gravar vídeos em alta definição (Full HD) com 1920x1080 pixels. Além disso, o Moto G23 possui uma lente ultra-wide híbrida de 5 MP que ajuda a criar efeitos de desfoque de fundo, além de uma lente dedicada para macros de 2 MP.

O Motorola Moto G23 possui uma bateria de 5.000 mAh 12. Essa bateria generosa deve fornecer uma duração de bateria decente para o dispositivo, permitindo que você use o aparelho por um longo período sem precisar recarregar.

No que diz respeito à conectividade, o Moto G23 suporta redes 4G para transferência de dados e navegação na web.

Por que o Moto G23 é um bom celular da linha Moto G da Motorola?

O smartphone oferece uma memória interna de 128 GB, o que é bastante espaçoso para armazenar aplicativos, fotos, vídeos e outros arquivos. Além disso, há a possibilidade de expandir a memória usando cartões de memória, o que é uma vantagem para quem precisa de mais espaço.

O aparelho também oferece um conjunto de câmeras com boas resoluções, além de ter bom som equipado com o Dolby Atmos, tecnologia que reforça o som surround.

Moto G53

O Moto G53 foi lançado no início de 2023 com algumas melhorias. A tela agora possui uma taxa de atualização de 120 Hz, proporcionando uma experiência de visualização mais suave. A parte traseira do dispositivo tem um acabamento fosco.

Ele é equipado com o processador Snapdragon 480 Plus e 4 GB de RAM, oferecendo um desempenho sólido para multitarefa e aplicativos mais exigentes.

O Moto G53 possui duas lentes traseiras, a principal com 50 megapixels, permitindo capturar fotos de alta resolução e gravar vídeos em Full HD. A tela de 6,5 polegadas com uma resolução de 1600x720 oferece uma experiência visual nítida.

O suporte 5G permite transferências de dados rápidas e uma boa experiência de navegação na internet, e a conectividade Wi-Fi e GPS mantém você sempre conectado.

Com 128 GB de memória interna e a possibilidade de expansão, você terá espaço suficiente para armazenar seus arquivos. Possui bateria de 5.000 mAh.

As laterais e a parte traseira do dispositivo são feitas de plástico e estão disponíveis em três opções de cores: grafite, prata e rosê. Em resumo, o Moto G53 é uma adição sólida à linha Moto G, com recursos aprimorados e um desempenho decente.

Por que o Moto G53 é um bom celular Moto G da Motorola?

O aparelho vem com a tecnologia 5G, e a tela agora traz taxa de atualização de 120 Hz, que proporciona fluidez durante o uso.

Moto G62

O Moto G62, lançado em junho de 2022, está disponível nas cores grafite e verde, sendo construído com um design em plástico resistente. Com suporte às redes 5G de dados móveis, este smartphone oferece conectividade de alta velocidade.

A tela do Moto G62 tem 6,5 polegadas com uma resolução de 2400x1080 pixels, oferecendo uma experiência visual nítida. O display IPS também possui uma taxa de atualização de 120 Hz, tornando a navegação pelos menus e aplicativos mais fluida.

Tem câmera traseira tripla, composta por um sensor principal de 50 MP, uma lente ultra-wide de 8 MP e uma macro de 2 MP com zoom digital de 8x. Além disso, para selfies e videochamadas, a câmera frontal de 16 MP registra vídeos em Full HD.

Em termos de desempenho, o Moto G62 é equipado com o processador Snapdragon 480 Plus da Qualcomm, proporcionando uma combinação adequada de velocidade e eficiência energética. A memória interna de 128 GB oferece espaço suficiente para armazenamento, com a opção de expandir o armazenamento através de um cartão microSD, mas isso implica em usar um dos slots do chip.

A bateria de 5.000 mAh mantém o telefone funcionando o dia todo, e o carregador TurboPower de 20 W permite recarregar rapidamente quando necessário. Além disso, o Moto G62 suporta várias conexões sem fio, incluindo Wi-Fi Dual Band (2,4 GHz e 5 GHz), Bluetooth 5.1 e NFC.

Por que o Moto G62 é um bom celular da linha Moto G da Motorola?

O grande diferencial do aparelho está no painel IPS LCD de 6,5 polegadas com resolução Full HD+ e taxa de atualização de 120 Hz. Outro ponto é a conectividade 5G.

Moto G73

O Moto G73 é um modelo da Motorola do início do ano, e apresenta uma tela de 6,5 polegadas com resolução de 2400x1080 pixels e uma taxa de atualização de 120 Hz. O corpo do dispositivo é feito de plástico.

Ele oferece conectividade 5G, Wi-Fi de quinta geração dual-band (5 GHz), Bluetooth 5.3 e NFC. A câmera principal tem 50 megapixels e resolução de 8165x6124 pixels, com uma lente ultra-wide de 8 MP que possui foco automático. O dispositivo grava vídeos em Full HD com resolução de 1920x1080 pixels.

O Moto G73 conta com dois alto-falantes para som estéreo e suporte para Dolby Atmos com opções de equalização. Ele é equipado com o processador Dimensity 930 da MediaTek, 8 GB de RAM e uma bateria de 5.000 mAh. O carregador TurboPower de 30W carrega a bateria em cerca de 1 hora e 15 minutos.

Por que o Moto G73 é um bom celular Moto G da Motorola?

O modelo se diferencia pela memória RAM de 8 GB, o que possibilita multitarefas. Também vem acompanhado de um carregador mais potente, demorando pouco mais de uma hora para ter a carga completa.

Moto G82

O Moto G82, lançado no Brasil em 2022, é um smartphone que oferece uma tela pOLED de 6,6 polegadas com uma resolução de 2400x1080 pixels, e uma taxa de atualização de 120 Hz. A tela é adaptativa, alternando automaticamente a taxa de atualização, mas você também tem a opção de travá-la em 60 ou 120 Hz. Além disso, o dispositivo está disponível nas cores preta e branca, com um acabamento de plástico brilhante e laterais em plástico fosco com pintura metálica.

Para quem precisa de armazenamento, o Moto G82 vem com uma gaveta híbrida que suporta cartão de memória e dois chips. Ele oferece conectividade 5G e possui 128 GB de memória interna, com a opção de expansão. Para conexões sem fio, o smartphone conta com Wi-Fi AC para redes de 5 GHz, NFC (pagamentos por aproximação) e Bluetooth 5.1.

Uma característica destacada do Moto G82 é o som estéreo, graças à presença de um segundo alto-falante compatíveis com o formato Dolby Atmos. O aparelho vem com fone de ouvido.

O processador é um Snapdragon 695 da Qualcomm, com oito núcleos e velocidade máxima de 2,2 GHz, combinado com 6 GB de RAM, proporcionando um desempenho suave e responsivo.

A bateria de 5.000 mAh é uma característica comum nos dispositivos da Motorola e proporciona uma boa autonomia. O aparelho é fornecido com um carregador de 33W na caixa, que leva cerca de 1 hora e 15 minutos para carregar completamente a bateria.

Quanto à fotografia, o Moto G82 possui um sistema de câmera versátil, com um sensor principal de 50 MP, uma lente ultra-wide de 8 MP e uma câmera macro de 2 MP. O destaque é a estabilização óptica na câmera principal, o que melhora a qualidade das fotos em ambientes com pouca luz. A câmera frontal tem 16 MP e o dispositivo também é equipado com a tecnologia Quad Pixel, que melhora a sensibilidade em situações de pouca luz, proporcionando fotos mais nítidas. Ele grava em Full HD tanto com a câmera traseira quanto com a frontal, e oferece estabilização de imagem.

O Moto G82 roda o Android 12 com a interface My UX, que permite aos usuários personalizarem cores, formatos de botões e outros detalhes de acordo com suas preferências.

Por que o Moto G82 é um dos melhores celulares Moto G?

O modelo em questão reserva 6 GB de memória RAM, um número considerável que é mais do que suficiente para realizar diversas tarefas simultaneamente, sem que o dispositivo apresente lentidão ou engasgos.

No que diz respeito a recursos de áudio, um ponto de destaque relevante é a presença de alto-falantes estéreo compatíveis com o formato Dolby Atmos. Isso significa que a experiência de áudio ao assistir filmes, ouvir música ou jogar será mais envolvente, com som de alta qualidade e imersivo.

Outro aspecto importante desse dispositivo é a sua compatibilidade com a internet 5G. Isso proporciona uma conexão mais rápida e estável, permitindo que os usuários desfrutem de streaming de alta qualidade, downloads mais ágeis e uma experiência de navegação mais fluida.

Além disso, um dos principais destaques deste aparelho é a presença de estabilização óptica na câmera principal. Essa tecnologia melhora significativamente a qualidade das fotos tiradas em ambientes com pouca luz, reduzindo o desfoque e proporcionando imagens mais nítidas e detalhadas.

Moto G200

Lançado em novembro de 2021, o telefone da Motorola oferece uma tela IPS LCD de 6,8 polegadas com resolução Full HD+ (2460x1080 pixels) e uma taxa de atualização de 144 Hz. Sua conectividade 5G permite transferências rápidas de dados e uma navegação eficiente na internet.

O dispositivo é alimentado pelo processador Snapdragon 888 Plus 5G, um chip de oito núcleos que opera com velocidades de até 2,95 GHz, proporcionando um bom desempenho multitarefa. Ele possui 256 GB de armazenamento interno, mas não suporta cartões microSD para expansão.

A câmera principal tem 108 megapixels e grava vídeos em 8K (7680x4320 pixels). Um sensor híbrido desempenha as funções de câmera ultra-wide e macro de 13MP, com foco automático e HDR para fotos equilibradas. Também há uma de 2MP e a frontal, para selfies, tem 16MP.

A bateria de 5.000 mAh é acompanhada por um carregador de 33W, otimizando o tempo de recarga. O dispositivo também suporta a tecnologia Dolby Atmos para uma experiência de áudio imersiva.

Por que o Moto G200 é um dos melhores celulares Moto G?

O Moto G200 é um smartphone voltado para quem gosta de fotografia, oferecendo recursos como foco automático, HDR e Ultra Pixel. Sua câmera tripla tem a capacidade de tirar fotos de até 108 megapixels, proporcionando imagens detalhadas e nítidas.

A tela Full HD+ com taxa de atualização de 144 Hz é um de seus principais destaques, oferecendo uma experiência de visualização suave. Ele possui um amplo armazenamento de 256 GB e é vendido com fones de ouvido e um carregador de 33W.

Moto G22

Lançado no primeiro semestre de 2022, este smartphone apresenta uma tela de 6,5 polegadas com resolução HD+ e uma atualização de 90 Hz, oferecendo uma experiência mais suave. Seu corpo é feito de plástico com textura metálica e brilhante.

Em termos de desempenho, o dispositivo possui uma memória interna de 128 GB e 4 GB de memória RAM. É alimentado pelo chip Mediatek Helio G37 de oito núcleos, com destaque para sua otimização de economia de bateria. A bateria mantém uma capacidade de 5.000 mAh, enquanto o carregador que equipa o aparelho possui uma potência máxima de 20W, permitindo recargas mais rápidas.

O dispositivo oferece um sensor de 50 MP para fotografias e 16 MP para selfies, complementado por câmeras adicionais, incluindo uma ultra-wide de 8 MP, uma macro e uma de desfoque de 2 MP. A tecnologia Quad Pixel promete imagens mais nítidas ao combinar pixels na construção de cada ponto. A filmadora grava em Full HD tanto com a câmera traseira quanto a frontal.

Em termos de conectividade, o smartphone suporta redes Wi-Fi de 2,4 GHz e 5 GHz, Bluetooth 5.0 e possui rádio FM. Além disso, apresenta a interface Material You, que traz ícones maiores, bordas arredondadas e widgets aprimorados, melhorando a experiência do usuário.

Por que o Moto G22 é um bom celular da linha Moto G da Motorola?

O Moto G22 apresenta algumas características positivas que merecem destaque. Em primeiro lugar, a Motorola é uma das poucas marcas que ainda incluem fones de ouvido na caixa. Além disso, o dispositivo vem com a interface Material You, que se caracteriza por ícones maiores, bordas arredondadas e widgets aprimorados, melhorando a usabilidade.

No aspecto da fotografia e captura de vídeo, o Moto G22 utiliza a tecnologia Quad Pixel para aprimorar a qualidade das imagens, combinando pixels na construção de cada ponto, resultando em fotos mais nítidas. A filmadora do dispositivo é capaz de gravar em Full HD tanto com a câmera traseira quanto com a frontal, proporcionando boas opções para registrar momentos e fazer videochamadas.

Moto G32

Lançado no segundo semestre de 2022, este smartphone oferece três opções de cores: vermelho, preto e rosê. Possui uma tela de 6,5 polegadas com resolução FHD+ (1080 x 2400 pixels) e utiliza tecnologia IPS LCD. A tela é equipada com a tecnologia Max Vision, proporcionando telas mais estreitas e mais altas do que as tradicionais, e uma taxa de atualização de 90 Hz.

Em termos de câmeras, possui uma principal de 50 MP, uma ultra-wide de 8 MP, uma híbrida macro com sensor de profundidade de 2 MP e uma câmera frontal de 16 MP para selfies. A lente principal apresenta a tecnologia Quad Pixel, que melhora a sensibilidade em situações de pouca luz. Quanto aos vídeos, é capaz de gravar em Full HD a 30 fps (quadros por segundo).

O smartphone é alimentado pelo processador Snapdragon 680 da Qualcomm, um octa-core com velocidade máxima de 2,4 GHz, equilibrando desempenho e eficiência energética. Está disponível em versões com 4 ou 6GB de memória RAM e suporta o RAM Boost, uma extensão de armazenamento que utiliza a parte livre da memória do dispositivo. As opções de armazenamento incluem 64 ou 128GB, com a possibilidade de expansão.

A bateria de 5.000 mAh proporciona um uso durante todo o dia, garantindo longa duração da carga. Este smartphone oferece uma combinação de recursos que atendem às necessidades do dia a dia de forma eficiente e confiável.

Por que o Moto G32 é um bom celular Moto G?

O Moto G32 se destaca por sua tela de 6,5 polegadas com resolução FHD+ e um conjunto de câmeras que inclui um sensor principal de 50 MP com tecnologia Quad Pixel. Isso melhora a sensibilidade em ambientes com pouca luz, tornando-o uma ótima escolha para quem busca um dispositivo capaz de capturar boas fotos e desempenhar bem as tarefas cotidianas.

Moto G42

Lançado no segundo semestre de 2022, este smartphone está disponível em duas cores: azul ou rosê. Ele apresenta uma leve curvatura nas bordas traseiras para melhorar a ergonomia e proporcionar uma pegada confortável. Sua tela possui 6,4 polegadas com resolução Full HD+ e um painel OLED de 60 Hz.

Este é um dispositivo 4G com conectividade Wi-Fi de quinta geração, incluindo suporte dual-band a redes de 5 GHz. Além disso, conta com Bluetooth 5.0 e NFC para realização de pagamentos.

O aparelho utiliza o alto-falante de chamadas como canal secundário, proporcionando uma boa potência sonora.

Quanto às câmeras, ele possui uma principal de 50 MP, uma secundária com lente híbrida de 8 MP para ultra-wide e desfoque de fundo com um ângulo de visão de 118 graus, e uma câmera mais simples de 2 MP para captura de macros. A câmera frontal é de 16 MP.

O dispositivo é equipado com o processador Snapdragon 680, garantindo um desempenho satisfatório.

Sua bateria de 5.000 mAh proporciona uma duração de até um dia inteiro, tornando-o uma opção conveniente para uso diário.

Por que o Moto G42 é um dos melhores celulares Moto G?

O Moto G42 se destaca por sua tela de 6,5 polegadas com resolução FHD+ e um conjunto de câmeras, incluindo um sensor principal de 50 MP. Além disso, a empresa se diferencia ao incluir um fone de ouvido na caixa, algo cada vez mais raro nos smartphones atuais.

Outro ponto de destaque é o carregador que acompanha o aparelho. O modelo G42 oferece um carregador com 20W de potência, enquanto outro modelo da marca oferece um carregador mais potente, com 33W. Essa variedade de recursos e atenção aos detalhes fazem da Motorola uma escolha atraente para quem busca um smartphone de qualidade.

Qual o diferencial da linha Moto G?

A linha Moto G da Motorola é conhecida por seu custo-benefício e uma combinação de recursos a preços mais acessíveis. Os dispositivos Moto G oferecem um desempenho equilibrado, adequado para tarefas diárias, jogos leves e multitarefa. Além disso, eles são construídos com designs duráveis e funcionais, muitas vezes com resistência à água e poeira, para suportar o uso cotidiano e quedas acidentais.

As câmeras dos dispositivos oferecem desempenho decente para a faixa de preço, com opções de lentes ultrawide, macro e sensores de profundidade em muitos modelos. A bateria desses dispositivos é generosa, proporcionando um dia inteiro de uso moderado.

A interface de usuário da marca mantém a experiência do Android próxima ao puro, com poucas modificações, resultando em um software limpo e livre de bloatware desnecessário.

Quando surgiu a linha de celular Moto G?

A linha Moto G da Motorola teve seu início em novembro de 2013 com o lançamento do Moto G (1ª geração)1. Desde então, a série Moto G tornou-se uma das mais populares e bem-sucedidas da Motorola, oferecendo smartphones de qualidade a preços acessíveis.

Qual Moto G tem a melhor câmera?

Dentre os citados, o Moto G200 é o que tem melhor desempenho para quem quer usar o smartphone para fotografias. A câmera principal tem 108 megapixels e grava vídeos em 8K (7680x4320 pixels). Um sensor híbrido desempenha as funções de câmera ultra-wide e macro de 13MP, com foco automático e HDR para fotos equilibradas. Também há uma de 2MP e a frontal, para selfies, tem 16MP.

Qual Moto G tem a melhor bateria?

Todos os celulares listados acima oferecem uma boa bateria de 5.000 mAh, o que garante até um dia de bateria.