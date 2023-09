Modelos de geladeira pequena: confira boas opções para comprar

A geladeira Esmaltec RCD34 é um modelo inox e Duplex com capacidade total de 276L. Seu armazenamento está distribuído entre 55 litros no freezer e 221 litros no refrigerador. Vale dizer que seu freezer garante alimentos congelados a -18ºC e que as portas contam com puxadores ergonômicos. O espaço interno dessa geladeira inox pequena é bem dividido e facilita o armazenamento dos alimentos. Conta com três prateleiras principais, quatro compartimentos na porta - com tecnologia Push in, ou seja, se desprendem dela - e gaveta para legumes e verduras.

O degelo dessa geladeira pequena é Cycle Defrost. Embora não seja o mais prático, acaba sendo mais econômico. E isto reflete no fato de que esta geladeira inox pequena tem o Selo Procel A de eficiência energética, garantindo economia de energia. Ela tem 158,5 cm de altura, 56 cm de largura e 66 cm de profundidade.

Características da geladeira pequena Esmaltec RCD34

Capacidade total: 276L

276L Tipo de porta: Duplex

Duplex Tipo de degelo: Cycle Defrost

Cycle Defrost Recursos e funções: Compartimentos na porta, puxadores ergonômicos, porta vasilhames, gavetão hortifruti

Compartimentos na porta, puxadores ergonômicos, porta vasilhames, gavetão hortifruti Dimensões (A x L x P): 158,5 x 56 x 66 cm

158,5 x 56 x 66 cm Voltagem: 127V e 220V

127V e 220V Eficiência energética: A

Por Dayane Barbosa, do Buscapé

Matería publicada originalmente no Buscapé, para ler completa veja aqui