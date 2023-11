Melhores marcas de TV na Black Friday: veja modelos e preços

Muitas pessoas buscam saber quais são as melhores marcas de TV na hora de comprar o próximo aparelho. É verdade que o melhor produto para você pode variar de acordo com as suas necessidades, mas algumas marcas são praticamente sinônimo de qualidade. Existem diversas marcas de TV com diferentes tecnologias, qualidades de imagem e, é claro, faixas de preço.

Na nossa seleção vamos falar sobre as 6 maiores do mercado - Samsung, LG, TCL, Philips, AOC e Philco -, além de suas principais características e novidades. E, para te ajudar nessa escolha, essa lista ainda conta com algumas indicações das melhores opções de TV vendidas aqui no Brasil!

Para quem se pergunta qual a melhor marca de TV, precisamos dizer que a Samsung é uma das maiores fabricantes de smart TVs da atualidade. Ela está a frente de várias inovações no mercado - como as telas Neo QLED, linha que conta com painel mini LED e altíssima qualidade de imagem, além de tecnologias de ponta - e é muito popular entre os consumidores que buscam a melhor qualidade para suas TVs.

A gigante sul-coreana está totalmente estabelecida no mercado de eletrônicos e é uma marca de TV que traz uma grande variedade de modelos: as telas de LED ou QLED 4K e 8K, além das TVs mais “diferentonas”, como a The Sero, The Terrace e The Frame, da linha Lifestyle.

Essa marca de TV conta com sistema operacional próprio, o Tizen, que segue sendo uma das melhores interfaces disponíveis. É limpo, abrangente e fácil de usar, além de contar com boa navegabilidade. Surgiu interesse em garantir a sua? Separamos os melhores modelos da Samsung para ficar de olho em 2023.

