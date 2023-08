Melhor notebook 2023: 8 modelos para qualquer uso

O notebook é um bem que pode durar alguns anos. Por exemplo, se você conferir essa lista de melhores notebooks 2023, é possível que só venha a comprar outro em 2025, 2026 ou até depois.

Por isso, pode ser bem difícil escolher o melhor notebook para você. Mas é para te ajudar a conseguir o melhor notebook que estamos aqui!

Sendo assim, eu, como especialista em notebooks, selecionei oito dos melhores notebooks 2023 que podem atender a todo tipo de usuário.

Quer um notebook básico para trabalho e estudos que não custe muito? Tem um modelo que vai te atender de maneira sublime. Quer o notebook gamer mais potente que o dinheiro pode comprar? Também sei qual é o modelo perfeito para você!

Na seleção, consideramos as especificações técnicas e características especiais de notebooks que você pode encontrar por aqui.

Antes da gente começar, vou adiantando logo o que avalio como o melhor notebook de 2023 e que vai servir para quase todo tipo de uso.

O que isso significa? Que com esse modelo não tem erro, independente do motivo pelo qual você precisa de um notebook. Além de potente, ele está em uma boa média de preço: não é barato, mas também não é tão caro.

Nesse quesito, o melhor notebook de 2023 é o Lenovo Legion 5 82QJ0000BR.

Pertencente à linha gamer da Lenovo, esse é o melhor notebook custo-benefício em 2023. Três fatores importantes contribuem para isso.

O primeiro deles é o preço. Em julho de 2023, data de atualização dessa matéria, o encontramos na faixa dos R$ 6.000.

Essa é uma faixa comum entre notebooks gamer que não são muito potentes e costumam contar com especificações mais intermediárias. No entanto, o único elemento intermediário aqui é a placa de vídeo RTX 3050. Ainda assim, é uma placa que te permite aproveitar qualquer jogo atualmente.

O outro fator é o processador, um AMD Ryzen 7 da geração atual da fabricante. Por último, a combinação de 16GB de memória RAM com armazenamento de 512GB.

Mesmo que você não queira um notebook para jogos, o modelo vai te permitir trabalhar com tranquilidade, sem medo de travar. Ele também possibilita o uso de programas pesados de edição, design e criação de projetos 3D. Ou seja, o melhor notebook de 2023 também é o mais versátil, valendo demais o investimento.

Como escolhemos os melhores notebooks 2023?

Nós não limitamos nossa escolha aos modelos top de linha. Embora eles portem as melhores especificações, o alto preço invializa a compra para muita gente.

Afinal, o melhor notebook de 2023 pode ser top de linha, mas isso não significa que nossos bolsos também sejam.

Dessa maneira, consideramos notebooks baratos, intermediários, gamers, entre outros. Se você quiser algum desses especificamente, temos listas indicando os melhores notebooks custo-benefício, por exemplo.

E vale o lembrete: não repetimos notebooks! Cada modelo de cada seleção é único, com características e componentes próprios

Bem,vamos às indicações!

Obs: esta lista é atualizada com frequência para garantir que nossa seleção está sempre de acordo com os melhores notebooks do mercado.