Melhor celular Xiaomi: 9 modelos baratos para comprar na Black Friday 2023

Os aparelhos da Xiaomi são conhecidos pelos preços baixos acompanhados por sistemas, câmeras e processadores que dão conta do recado. Neste texto, você vai conhecer nove dispositivos que podem ser uma boa opção para quem está de olho em um smartphone novo na Black Friday.

Melhores Xiaomi Baratos

Entre os que selecionamos desta lista, preste atenção nos aparelhos Redmi Note 11S, POCO M5S, Redmi 12 e o POCO M3.

O Redmi Note 11S, por exemplo, pode ser uma boa opção para quem gosta de fotografar. Com câmera principal de 108MP de resolução. Já o POCO M5S traz um sensor principal de 64 MP, e grava vídeos em 4K com 30 fps e 1080p com a câmera frontal, de 13MP.

Já o Redmi Note 12 é um modelo Xiaomi acessível e atrativo devido a sua tela de 6,67 polegadas e sua taxa de atualização de 120Hz, que proporciona uma experiência mais fluida, ideal para multitarefas e entusiastas de jogos.

Para quem usa muito o celular e quer que a bateria dure bastante, o POCO M3 tem 6000 mAh e promete uma longa duração, permitindo até 583 horas em modo de espera e 17 horas de reprodução de vídeos, de acordo com o fabricante.

Poco X5

O celular lançado em 2023 possui uma tela de 6,67 polegadas com tecnologia AMOLED de 120 Hz e resolução Full HD+. A resposta ao toque é de 240 Hz, tornando-o ágil para jogos e tarefas intensivas. A opção de 60 Hz economiza bateria, mas pode ser alternada para 120 Hz para uma experiência mais fluida.

O acabamento traseiro é em plástico fosco nas cores azul, preto e verde, com vidro Gorilla Glass 3 na tela para proteção contra danos. O som é mono devido a um único alto-falante na parte inferior.

O celular possui certificação IP53 contra poeira e respingos d'água e é acompanhado por um carregador de 33W para carregamento rápido da bateria, que tem 5.000 mAh.

O design do Poco X5 se assemelha ao da variante Pro. As câmeras incluem uma principal de 48 MP e uma ultra-wide de 8 MP, ambas da OmniVision, além de uma câmera macro de 2 MP. A câmera frontal tem 13 MP da Samsung. A filmadora grava em Full HD a 30 fps.

O dispositivo oferece conectividade 5G, suporte a Wi-Fi de quinta geração, Bluetooth 5.1 e NFC. É alimentado pelo Snapdragon 695, o mesmo hardware do Poco X4 Pro lançado um ano antes. O MIUI 14 oferece opções de personalização, incluindo Always-on Display e efeitos visuais para notificações

Por que o Poco X5 é uma boa opção de Xiaomi barato?

O Poco X5 se destaca como uma opção acessível da Xiaomi, oferecendo conectividade 5G e um carregador de 33W. Além disso, é uma escolha sólida para quem valoriza a fotografia de qualidade devido ao conjunto de lentes fornecido pelo fabricante.

Redmi 10C

O smartphone lançado no primeiro semestre de 2022 possui uma tela de 6,71 polegadas com resolução HD+ e taxa de atualização de 60 Hz, o que garante fluidez na navegação. Ele vem nas cores azul, verde e cinza. Equipado com a plataforma Snapdragon 680, conta com 4 GB de RAM e 2 GB de RAM virtual compartilhada com o armazenamento.

A bateria de 5.000 mAh oferece um dia de uso ou mais, mas o carregador rápido de 10W é menos potente que outros da mesma marca e categoria. O chip octa-core atinge uma velocidade máxima de 2,4 GHz e está disponível nas versões de 64 GB e 128 GB de armazenamento, com possibilidade de expansão.

O dispositivo possui apenas duas câmeras na traseira, sendo a principal com sensor de 50 MP e a secundária para desfoque de fundo. A câmera frontal é simples, com um sensor de 5 MP para selfies. A filmadora grava em Full HD a 30 fps com a traseira, enquanto a frontal apresenta queda de fluidez nos vídeos.

Ele suporta Wi-Fi AC para redes 5 GHz, Bluetooth 5.0, mas não possui NFC, giroscópio e bússola digital. O Game Turbo reúne jogos em uma única tela e oferece ferramentas para jogadores. Há apenas um único alto-falante na parte inferior do dispositivo.

Por que o Redmi 10C é uma boa opção de Xiaomi barato?

O Redmi 10C é uma escolha econômica da Xiaomi. É ideal para tarefas diárias, como mensagens e redes sociais, e suporta múltiplos aplicativos simultaneamente. Sua sua bateria de 5.000 mAh também é um destaque positivo, já que pode durar mais de um dia.

Redmi Note 10

Lançado em 2021, o dispositivo oferece uma tela Full HD+ SuperAMOLED de 6,43 polegadas com 60Hz de taxa de atualização, proporcionando cores vibrantes e contrastes nítidos. Seu corpo é feito de plástico, com certificação IP67 para resistência à poeira e à água até 1 metro de profundidade por 30 minutos.

Alimentado pelo processador Snapdragon 678, o aparelho está disponível em duas versões: uma com 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento, e outra com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno. Ele oferece recursos como Game Turbo para melhorar a experiência de jogos e o modo escuro para economia de bateria em sua tela AMOLED.

A interface é altamente personalizável, permitindo ajustes nos planos de fundo, tela de bloqueio, ícones e fontes do sistema. Além disso, o modo de leitura 3.0 reduz a emissão de luz azul para proteger a saúde dos olhos.

No departamento de câmeras, o dispositivo possui uma configuração completa, incluindo uma câmera principal de 48 MP e uma ultra-wide, juntamente com uma câmera macro de 2 MP e uma câmera frontal de 13 MP. Ele é capaz de gravar vídeos em 4K a 30 FPS ou em Full HD a 60 FPS.

A bateria tem uma capacidade generosa de 5.000 mAh e inclui um carregador de 33 W na caixa, garantindo uma recarga rápida e conveniente.

Por que o Redmi Note 10 é uma boa escolha de Xiaomi barato?

O Redmi Note 10 é uma escolha acessível da Xiaomi, sendo um aparelho intermediário eficiente para tarefas diárias. Possui uma bateria de 5.000 mAh e um carregador de 33 W na caixa para carregamento rápido.

O processador Snapdragon 678 impulsiona duas opções de memória: 4 GB de RAM com 64 GB de armazenamento ou 6 GB de RAM com 128 GB de armazenamento interno. Sua câmera de 48 MP, com o processador da Qualcomm, captura cores mais vibrantes e nítidas. Além disso, oferece a opção de gravar vídeos em 4K a 30 FPS ou em Full HD a 60 FPS.

Redmi Note 11

O Redmi Note 11 foi lançado no início de 2022, com uma tela de 6,43 polegadas e resolução Full HD+ (1080 x 2400 pixels). A tela é do tipo AMOLED, oferecendo bons níveis de preto e contraste, com uma taxa de atualização de 90 Hz para maior fluidez.

O corpo segue de plástico e com acabamento traseiro fosco, assim como outros modelos da marca. O vidro da tela possui proteção Gorilla Glass 3, garantindo resistência contra riscos e arranhões, e possui certificação IP53 contra respingos.

O dispositivo possui um conjunto de câmeras que inclui uma câmera principal de 50MP, uma câmera ultra-wide de 8MP, uma macro e uma câmera de profundidade, ambas com 2MP, além de uma câmera frontal de 13MP para selfies e videochamadas.

A resolução máxima de captura de vídeos é Full HD a 30 quadros por segundo, tanto para as câmeras traseiras quanto a frontal.

O Redmi Note 11 é alimentado por um processador Snapdragon 4 Gen 1 da Qualcomm, com oito núcleos, quatro de alto desempenho com velocidade de 2,4 GHz e quatro núcleos para economia de bateria a 1,9 GHz. Ele conta com 4 GB de memória RAM para multitarefas, com a opção de expansão de memória usando parte do armazenamento interno, que é de 128 GB.

A bateria tem uma capacidade de 5.000 mAh e o dispositivo vem com um carregador de 33W, garantindo uma longa duração e carregamento rápido.

Por que o Redmi Note 11 é um bom celular Xiaomi barato?

O Redmi Note 11 da Xiaomi se destaca como um celular barato com várias vantagens. Possui um conjunto de quatro câmeras.

Sua bateria de 5.000 mAh acompanhada de um carregador de 33W oferece longa duração e carregamento rápido. Para multitarefas, o celular dispõe de 4GB de memória RAM, com a possibilidade de expansão de mais 2GB usando parte do armazenamento interno. O armazenamento interno é de 128GB, com opção de expansão.

Redmi Note 11S

O Redmi Note 11S, lançado no Brasil em 2022, é um smartphone de entrada da marca chinesa. Ele possui um painel AMOLED de 6,43 polegadas com resolução FULL HD e uma taxa de atualização de 90 Hz, além de uma película de vidro maleável pré-aplicada. O dispositivo é certificado como IP53, garantindo proteção contra poeira e respingos d'água.

No que diz respeito à conectividade, o Redmi Note 11S suporta LTE 4G, proporcionando transferência de dados rápida e uma excelente experiência de navegação na internet.

A câmera principal do aparelho é de 108MP, permitindo fotos de alta resolução com 12000x9000 pixels. Além disso, ele conta com uma lente ultra-wide de 8MP, uma câmera macro de 2MP e um sensor de profundidade também de 2MP. A câmera frontal, ideal para selfies, possui 16MP e grava em alta definição (Full HD) com uma resolução de 1920x1080 pixels.

O Redmi Note 11S é equipado com o processador Mediatek Helio G96 e está disponível em versões com 6 GB ou 8 GB de memória RAM, além de opções de armazenamento interno de 64 GB ou 128 GB.

A bateria de 5000mAh do dispositivo oferece uma boa duração, embora não seja tão longa quanto a do Redmi Note 11. Para carregamentos rápidos, o smartphone inclui um carregador de 33W.

Por que o Redmi Note 11S é uma boa escolha de Xiaomi barato?

O Redmi Note 11S se destaca como uma opção acessível da Xiaomi. Para quem gosta de fotografia, a câmera principal de 108MP pode garantir cliques com alta resolução. A lente ultra-wide, de 8MP, também é um ponto positivo para o aparelho.

Possui duas versões que podem garantir uma boa experiência de uso. É equipado com o processador Mediatek Helio G96, disponível em versões com 6GB ou 8GB de RAM e 64GB ou 128GB de armazenamento interno.

A bateria de 5000mAh oferece uma boa autonomia, embora não seja tão duradoura quanto a do Redmi Note 11, e o carregador de 33W permite recarregar o dispositivo rapidamente.

Redmi Note 12

O dispositivo possui uma tela AMOLED de 6,67 polegadas com resolução de 2400x1080 pixels e taxa de atualização de 120Hz. Está disponível em três cores: verde, cinza e azul, com tecnologia IP53 para proteção contra poeira e respingos d'água. Oferece conectividade 5G, memória interna de 128 GB com possibilidade de expansão.

A câmera principal possui 50MP, permitindo fotos de alta resolução, com autofoco, Flash Dual LED e estabilização digital. Além disso, possui uma câmera ultra-wide de 8MP e uma macro de 2MP, enquanto a câmera frontal tem 13MP. A gravação de vídeos é em Full HD (1920x1080 pixels).

O dispositivo é alimentado pelo Snapdragon 685 de 6 nm da Qualcomm e suporta 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 e NFC. Vem com opções de 4 GB ou 8 GB de RAM e uma generosa capacidade de memória de 128 GB. A bateria de 5000mAh oferece uma longa duração, com carregamento rápido de 33W incluído no pacote.

Por que o Redmi Note 12 é um bom modelo Xiaomi barato?

O Redmi Note 12 é um modelo Xiaomi acessível e atrativo devido a sua tela de 6.67 polegadas com resolução de 2400x1080 pixels. Sua taxa de atualização de 120Hz proporciona uma experiência mais fluida, ideal para multitarefas e entusiastas de jogos.

Redmi Note 12S

A marca chinesa lançou em 2023 um modelo intermediário com um display de 6,43 polegadas de resolução Full HD+ e tecnologia AMOLED. A taxa de atualização é de 90 Hz, mas pode ser ajustada nas configurações. O dispositivo possui Gorilla Glass 3 para proteção contra riscos.

O celular é feito de plástico com pintura fosca em três opções de cores: azul, preta e verde. Possui som estéreo de alta qualidade e é equipado com o processador Helio G96 da MediaTek, que oferece bom desempenho. Vem com 8 GB de RAM, mas também está disponível em versões com 6 GB de RAM e até 256 GB de armazenamento.

A câmera principal tem 108 MP, uma ultra-wide de 8 MP e uma terceira para macros com 2 MP, acompanhadas por um flash de LED duplo e zoom digital. A câmera frontal é de 16 MP. O dispositivo grava em 4K com ambas as câmeras.

A bateria de 5.000 mAh oferece um dia de uso, e o celular vem com um carregador de 33W para carregamento rápido. Ele suporta Wi-Fi de quinta geração e Bluetooth 5.2, com duas versões disponíveis, uma com NFC e outra sem.

Por que o Redmi Note 12S é um bom celular Xiaomi barato?

O Redmi Note 12S é um smartphone Xiaomi acessível que proporciona excelentes experiências aos usuários exigentes. Com um display de 6,43 polegadas e som estéreo de alta qualidade, é uma ótima opção para os amantes de música.

Além disso, o carregador de 33W e a bateria de 5.000 mAh, combinados com um processador econômico, garantem que o dispositivo seja capaz de durar o dia inteiro, atendendo às necessidades daqueles que buscam um celular confiável e duradouro.

Poco M3

O Xiaomi Poco M3, lançado em 2020, apresenta uma tela LCD de 6,53 polegadas com resolução de 1080 x 2340 pixels, protegida por Gorilla Glass 3. Ele é alimentado por um processador Qualcomm Snapdragon 662, oferecendo 4 GB de RAM e opções de armazenamento interno de 64 GB ou 128 GB, expansíveis via cartão microSD.

A configuração de câmera traseira consiste em um sensor de 48MP, uma câmera macro de 2MP e uma câmera de profundidade de 2MP, enquanto a câmera frontal possui 8MP de resolução.

A bateria de 6000 mAh promete uma longa duração, permitindo até 583 horas em modo de espera e 17 horas de reprodução de vídeos, de acordo com o fabricante. O carregamento rápido é feito com um carregador de 22,5W de potência.

Por que o Poco M3 é uma boa opção de Xiaomi barato?

Além do bom preço, o grande destaque do aparelho é a bateria, que pode render mais de um dia de duração. A tela também é outro ponto positivo do dispositivo, já que apresenta um display LCD de 6,53 polegadas com resolução de 1080 x 2340 pixels.

Poco M5s

Lançado no segundo semestre de 2022, o Poco M5s apresenta uma tela AMOLED Full HD+ de 2400x1080 e 6,4 polegadas. A taxa de atualização do display é de 60Hz.

Está disponível em amarelo, azul claro, branco e cinza, conta com proteção Corning Gorilla Glass 3. O celular suporta NFC para pagamentos por aproximação.

Sua configuração de câmera inclui um sensor principal de 64 MP, uma ultra-angular de 8 MP, além de sensores de 2 MP para profundidade e macro. A câmera frontal é de 13 MP, com modo noturno e edição automática por IA. Grava vídeos em 4K com 30 fps e 1080p com a câmera frontal.

Alimentado por um processador MediaTek Helio G95 de oito núcleos a 2,05 GHz, está disponível em três opções de RAM (4 GB, 6 GB, 8 GB) e três opções de armazenamento (64 GB, 128 GB, 256 GB).

A bateria de 5.000 mAh oferece até 37 horas de autonomia em chamadas de voz, com suporte a um carregador rápido de 33 W que carrega 64% da bateria em 30 minutos.

Por que o Poco M5s é uma boa escolha de Xiaomi barato?

O Poco M5s se destaca por seu conjunto de câmeras, com quatro sensores, sendo o principal de 64MP. Além disso, sua bateria de 5.000 mAh oferece longa autonomia, com suporte a um carregador rápido de 33W, que carrega 64% da bateria em 30 minutos. Isso faz dele uma escolha econômica e eficiente da Xiaomi.