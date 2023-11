iPhone 13 vale a pena na Black Friday? Veja detalhes do celular da Apple e ficha técnica

Lançado em 2021, o iPhone 13 ainda é um bom smartphone para se ter em 2023, a depender da sua expectativa em relação a um smartphone. É importante lembrar que a bateria do aparelho não é muito resistente, mas entrega ótimo display, bom processador Apple A15 Bionic e jogo de câmeras que filmam em 4K em 60fps.

Confira as especificações do aparelho para tirar suas dúvidas antes de comprar na Black Friday.

Quanto custa um iPhone 13? Ficha técnica do iPhone 13

Tela: 6,1 polegadas, Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, True Tone e resolução de 1170 x 2532 pixels

Cores: rosa, azul, meia-noite, estelar e vermelho

Processador: Apple A15 Bionic hexa-core

Memória RAM: 4 GB

Armazenamento interno: 128 GB, 256 GB e 512 GB

Câmeras traseiras: 12 MP (f/1.6) + 12 MP (f/2.4) (ultra-wide)

Filma em: 4K

Câmera frontal: 12 MP (f/2.2)

Bateria: Até 19 horas em multimídia

Outros: 5G, proteção contra água e reconhecimento facial (Face ID)

Câmera frontal do iPhone 13 é boa?

A câmera frontal do iPhone 13 tem um sensor de 12 MP, abertura de f/2.2 e uma distância focal equivalente a 23mm. Oferece melhorias significativas em relação aos modelos anteriores.

O novo sensor, com pixels maiores e estabilização de imagem por deslocamento de sensor, proporciona estabilidade em tempo real.

Oferece recursos como o Modo Retrato, permitindo controle sobre o foco e a profundidade. A Iluminação de Retrato conta com seis efeitos distintos. Também há a funcionalidade Animoji e Memoji, que adiciona ícones às imagens capturadas.

Câmera traseira do iPhone 13: vídeos em 4K

Todos os três sensores, incluindo a câmera frontal, suportam a gravação de vídeo em 4K e em 60fps (frames por segundo), o que garante capturas mais fluidas. Também é possível escolher as opções 1080p e 720p, além de optar por 30fps.

Vem com recursos como Estabilização Cinemática, característica que permite gravação de vídeos com estabilização, proporcionando uma imagem mais suave. Também há

e Faixa Dinâmica Expandida, que ajusta automaticamente a faixa dinâmica de exposição para melhorar a qualidade das fotos e vídeos em diferentes ambientes e condições de iluminação.

A captura de HDR Dolby Vision é possível em todas as câmeras, e o Modo Cinemático, exclusivo da câmera principal e frontal, complementa suas capacidades, tornando-a capaz de produzir selfies impressionantes.

iPhone 13: bateria

Apesar de ser um ótimo aparelho, a Apple é conhecida por fornecer baterias menos robustas. O iPhone 13 tem capacidade de 3240 mAh, superando modelos anteriores da marca norte-americana. A bateria extraível permite que o usuário substitua a bateria do dispositivo, se necessário.

Tela

A tela do iPhone 13 apresenta um display Super Retina XDR OLED, proporcionando cores vibrantes e pretos profundos. Com 6,1 polegadas e uma resolução de 2532 x 1170 pixels, oferece imagens nítidas com uma densidade de pixels de 460 pixels por polegada (ppi).

O display do aparelho é protegido com Ceramic Shielde resistência IP68, tornando-o resistente à água e à poeira.

Com um brilho máximo de 800 nits em uso normal e até 1200 nits em conteúdo HDR, sua taxa de atualização de 60 Hz permite atualizações suaves, enquanto suporta HDR10 e Dolby Vision para cores e contrastes mais amplos. A relação de contraste de 2.000.000:1 mostra a capacidade da tela em exibir nuances entre tons mais escuros e mais claros.

Acessórios: o que vem na caixa do iPhone?

O iPhone 13, conforme especificado pela Apple, é acompanhado por um conjunto básico: o próprio dispositivo equipado com o iOS 17, um cabo USB-C Lightning para recarga rápida e documentação. Notavelmente ausentes são o adaptador de energia e os EarPods, uma decisão justificada pela empresa como parte de uma abordagem ambientalmente consciente.

O celular não vem com adaptador de energia nem EarPods. A empresa diz que a decisão faz parte da política de reduzir o impacto ambiental.

Preços e versões 128gb, 256gb e 512gb

Por que vale a pena comprar o iPhone 13 em 2023?

O modelo da Apple segue atraente pelo seu desempenho, graças ao chip A15 Bionic, que garante eficiência em atividades como jogos e edição de vídeo.

As câmeras, tanto frontal quanto traseira, apresentam capacidades de captura de vídeos em alta resolução (4K). Outro ponto positivo é o Modo Cinemático para uma experiência visual mais versátil.

A bateria tímida, com uma capacidade de 3240 mAh, supera versões anteriores do iPhone. A tela Super Retina XDR OLED de 6,1 polegadas tem cores vibrantes e pretos profundos, com suporte para HDR10 e Dolby Vision, ampliando a gama de cores e contrastes.

A durabilidade é outra característica de destaque do iPhone 13. Com resistência à água e poeira (IP68), a tela também é protegida por Ceramic Shield, aumentando a resistência em comparação ao vidro convencional.

Além disso, a reputação da Apple em fornecer atualizações de software ao longo de vários anos se reflete no iPhone 13, assegurando que continue recebendo as últimas melhorias do iOS por um período estendido.

Outros modelos de iPhone: 12, 14 e 15

A Apple também fornece outros modelos interessantes para os consumidores.

O iPhone 12 vem com uma tela Super Retina XDR OLED de 6,1 polegadas, alimentada pelo chip A14 Bionic. Com opções de armazenamento de 64GB, 128GB e 256GB, seu sistema de câmera dupla de 12 MP e bateria de 2815 mAh completam suas características.

Já o iPhone 14 mantém a tela Super Retina XDR OLED de 6,1 polegadas, impulsionada pelo chip A15 Bionic com GPU (Unidade de Processamento Gráfico, em tradução livre) de 5 núcleos. Com um sistema de câmera dupla de 12 MP, incluindo novas câmeras principal e TrueDepth, sua bateria supera os modelos anteriores. Incorpora recursos de segurança como detecção de acidentes e SOS de emergência via satélite.

O iPhone 15 eleva ainda mais o patamar. Oferecendo uma tela Super Retina XDR de 6,1 polegadas e 6,7 polegadas com Dynamic Island, é alimentado pelo chip Apple A16 Bionic.

Sua câmera impressionante de 48 MP, com opção de telefoto 2x, promete uma experiência fotográfica superior. Destaca-se, sobretudo, pela melhoria na duração da bateria. A versão mais básica do iPhone 15 tem capacidade de 3.349 mAh, e a mais avançada de 4.383 mAh na versão Plus.

