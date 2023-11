Galaxy A13: quanto vale a pena pagar na Black Friday

O Galaxy A13 tem proteção Gorilla Glass 5, com uma parte traseira de plástico brilhante com quatro câmeras em um módulo retangular e um leitor de impressão digital na lateral.

A tela tem 6,6 polegadas e Full HD+ (1080x2408 pixels) e possui PLS LCD, tecnologia desenvolvida pela Samsung que oferece maior ângulo de visão, brilho e resolução do que as telas IPS LCD convencionais.

A taxa de atualização da tela do Galaxy A13 é de 60 Hz, o que significa que a tela atualiza 60 vezes por segundo.

Câmera do A13

O Galaxy A13 inclui recursos como foco automático, HDR, modo noturno,reconhecimento facial e estabilização de imagem. Veja as especificações de cada sensor:

Câmera principal de 50MP, abertura de f/1.8, foco automático, sem estabilização de imagem e zoom digital;

Câmera ultra-wide de 5MP, abertura de f/2.2, foco automático, sem estabilização de imagem e zoom digital;

Câmera macro de 2MP, abertura de f/2.4, foco automático, sem estabilização de imagem e zoom digital;

Câmera de profundidade de 2MP, abertura de f/2.4, auxilia no efeito de desfoque de fundo;

Câmera frontal de 8MP, abertura de f/2.2, sem foco automático e sem estabilização de imagem.

O Galaxy A13 possui uma bateria de 5.000 mAh, proporcionando potencial de autonomia. Suportam carregamento rápido de até 15W, tornando a recarga eficiente.

Galaxy A13: qual é o melhor preço dos últimos 12 meses?

O preço médio nos últimos 6 meses foi de R$ 1.009,50, segundo o Buscapé.

Ficha técnica do Galaxy A13

Tamanho da tela : 6,6 polegadas

Resolução da tela : Full HD+ (1080x2408 pixels)

Painel da tela : PLS LCD

Câmera principal quádrupla : 50, 5, 2 e 2MP

Câmera frontal : 8 MP

Processador : Exynos 850

Memória RAM : 3, 4 ou 6 GB

Armazenamento : 32, 64 ou 128 GB

Cartão de memória : sim, via microSD (até 1 TB)

Capacidade da bateria : 5.000 mAh

Sistema : Android, com atualizações

Telefonia : Dual SIM (nano SIM)

Internet : 4G

Cores: preto, branco, azul e rosé

Vale a pena comprar o Galaxy A13 na Black Friday?

O Samsung Galaxy A13 é um smartphone simples, sem muitos recursos adicionais, mas com um preço atrativo. A câmera é considerada boa para o preço, assim como a robustez da bateria de 5.000 mAh e a qualidade de construção sólida.

No entanto, o desempenho pode ser lento, e o dispositivo não possui conectividade 5G nem é à prova d'água. Se você busca um smartphone básico e econômico, o Galaxy A13 pode ser uma opção viável. No entanto, se prioriza desempenho mais rápido, conectividade 5G ou impermeabilização, talvez seja necessário explorar outras opções no mercado.