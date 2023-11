Galaxy A12 vale a pena na Black Friday? Veja preço, detalhes e ficha técnica

O Samsung A12 é um dos modelos da linha Galaxy lançado em 2020. É um aparelho intermediário que vem com tela grande, jogo de câmera quádrupla com boa resolução e bateria que consegue suportar até um dia de duração. É o que está procurando na Black Friday? Veja as especificações do dispositivo.

Ficha técnica do Galaxy A12

Tamanho da tela : 6,5 polegadas

Resolução da tela : HD+ (1600 x 720 pixels)

Painel da tela : LCD

Processador : Helio P35 (octa-core de até 2,3 GHz)

Memória RAM : 4 GB

Armazenamento (memória interna) : 64 GB

Cartão de memória : sim, microSD de até 1 TB

Capacidade da bateria : 5.000 mAh

Câmera quádrupla : 48 (f/2.0), 5 (f/2.2), 2 (f/2.4) e 2 MP (f/2.4)

Câmera frontal : 8 MP (f/2.2)

Dual SIM : sim

Cores: preto, branco, azul e vermelho

Galaxy A12: melhor preço e ofertas na Black Friday

Câmera do Galaxy A12 é boa?

No aspecto fotográfico, o Galaxy A12 é equipado com uma câmera principal quádrupla, composta por lentes de 48 MP (f/2.0), 5 MP (f/2.2), 2 MP (f/2.4) e 2 MP (f/2.4). Essa configuração versátil permite ao usuário explorar diversas possibilidades na captura de imagens, desde fotos nítidas até efeitos de profundidade. A câmera frontal de 8 MP (f/2.2) proporciona selfies de qualidade para aqueles que gostam de registrar seus momentos.

Galaxy A12: bateria de 5.000 mAh

A bateria do celular Samsung Galaxy A12 destaca-se com uma capacidade robusta de 5.000 mAh, uma especificação que se tornou padrão no mercado. A promessa é de proporcionar até dois dias longe da tomada em uso cotidiano. A fabricante estima 21 horas de reprodução de vídeos, 20 horas de navegação pela internet e impressionantes 109 horas para reprodução de áudios.

Para assegurar uma recarga eficiente, o A12 oferece suporte ao carregamento de 15 W. A praticidade é reforçada pelo fato de a fabricante incluir o carregador na caixa, e a estrutura do A12 conta com entrada USB-C, garantindo uma conexão moderna e eficaz. Este recurso adiciona conveniência ao usuário, permitindo uma recarga rápida para que o dispositivo esteja pronto para uso em pouco tempo.

Tela do Galaxy A12

O Samsung Galaxy A12 se destaca como um smartphone intermediário que combina tela generosa de 6,5 polegadas, com resolução HD+ de 1600 x 720 pixels e usa um display TFT, uma variante do LCD. O painel oferece cores vibrantes e boa visibilidade, contribuindo para uma experiência de uso agradável.

Outros modelos de Smartphone Galaxy

A linha de smartphones da Samsung oferece opções semelhantes ao Galaxy A12, como o Samsung Galaxy M12 e o Samsung Galaxy A13.

Galaxy M12

O Galaxy M12 apresenta uma tela TFT de 6,5 polegadas com resolução HD+ e uma taxa de atualização de 90 Hz. Equipado com o processador Exynos 850, oferece opções de RAM de 4 GB ou 6 GB e armazenamento de 64 GB ou 128 GB.

Sua bateria possui uma capacidade de 5000 mAh. O sistema operacional é o Android, e suas câmeras incluem uma configuração traseira quádrupla (48 MP principal, f/2.0 + 5 MP ultrawide, f/2.2 + 2 MP macro, f2.4 + 2 MP profundidade, f/2.4), enquanto a câmera frontal é de 8 MP, f/2.2.

Galaxy A13

O Galaxy A13, por sua vez, conta com uma tela TFT de 6,6 polegadas e resolução Full HD+. Oferece variantes com processadores Exynos 850 ou MediaTek Helio G80, combinados com opções de RAM de 3 GB, 4 GB ou 6 GB, e armazenamento de 32 GB, 64 GB ou 128 GB. A bateria também possui uma capacidade de 5000 mAh, enquanto o sistema operacional é o Android.

A configuração da câmera traseira é semelhante à do M12, sendo quádrupla (50 MP principal, f/1.8 + 5 MP ultrawide, f/2.2 + 2 MP macro, f/2.4 + 2 MP profundidade, f/2.4), e a câmera frontal é de 8 MP, f/2.2.