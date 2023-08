Galaxy A: opções da linha da Samsung para comprar em 2023

A linha Galaxy A da Samsung é a segunda mais importante da fabricante, e perde apenas para a linha S dos celulares mais premium. Os smartphones tipo A se destacam pelo bom custo-benefício, pois contam com alguns recursos da linha Galaxy S por um preço bem melhor.

Outro destaque dos celulares da linha A Samsung são as telas com bordas muito finas. Para te ajudar a conhecer a linha completa, criamos essa super lista com os melhores modelos. Confira!

Galaxy A: o que significa essa linha?

Como falamos, a linha Samsung Galaxy A faz parte do segmento de smartphones intermediários da marca. Os aparelhos ficam abaixo apenas da linha Galaxy S, mas mantêm diversos recursos da linha premium.

O preço, no geral, costuma ser bem mais em conta e traz um ótimo custo-benefício. Outro ponto positivo é o design, que dá uma aparência premium a estes aparelhos intermediários.

As telas dos celulares Samsung da linha A também se destacam, principalmente pelo seu alto aproveitamento. Os modelos têm bordas mínimas e notch em formato de furo no display. Por conta dessas características, a Samsung costuma chamar a tela desta linha de Display Infinito.

A linha Galaxy A apresenta câmeras com recursos bem interessantes, além de opções com suporte ao 5G e com certificação de resistência contra poeira e água.

Qual é o melhor Samsung da linha A?

O Galaxy A73 é o melhor celular da Samsung na linha A, segundo análise de ficha técnica. Seu ponto forte é o conjunto quádruplo de câmeras, com o sensor principal de 108 MP para entregar fotos boas. Ele também se sai bem em performance, com um processador Snapdragon 778G 5G e 8 GB de RAM.

Quais são os Galaxy da linha A?

Existem diversos celulares Samsung da linha A, mas o que mais se destacam atualmente são os seguinte:

Galaxy A04e

Galaxy A03

Galaxy A04s

Galaxy A04

Galaxy A13

Galaxy A23 5G

Galaxy A14 5G

Galaxy A24

Galaxy A34

Galaxy A33 5G

Galaxy A54

Galaxy A53 5G

Galaxy A73 5G

Qual a melhor, linha A ou S?

A melhor linha da Samsung é sem dúvidas a linha Galaxy S. Nesta linha que ficam os smartphones tops de linha, com o que há de mais moderno no mercado. Já a linha Galaxy A, é a segunda da fabricante e conta com modelos intermediários, mas com alguns recursos premium.

Qual é a melhor linha da Samsung, A ou M?

As linhas Galaxy A e M contam com muitos fatores em comum. As duas produzem celulares intermediários, com alguns recursos premium. Mas a linha A leva uma pequena vantagem em comparação com a linha exclusiva para o mercado online, especialmente no quesito tela.

Qual é o último Samsung da linha A?

O último celular da linha Galaxy A a ser lançado foi o Galaxy A24. Seu lançamento ocorreu no dia 26 de abril de 2023 e tem como recursos de destaque a sua tela Super AMOLED de alta resolução, câmera tripla de 50MP e bateria com carregamento de 25W.

Agora que você já conhece as características dos aparelhos da linha A da Samsung, vamos apresentar em detalhes as especificações de cada modelo.