Como desativar o Instagram temporariamente [modo fácil]

O Instagram oferece a opção de desativar temporariamente suas contas. Este recurso é útil para aqueles que desejam fazer uma pausa nas mídias sociais, mas não querem perder suas fotos, vídeos e conexões.

O processo pode ser feito tanto pelo computador ou celulares Android através do site da rede social, quanto pelo app para iPhone.

Confira o tutorial abaixo.

Como desativar o Instagram temporariamente pelo computador ou celular Android

Em celulares Android e pelo computador, o processo para desativar temporariamente sua conta é feito pelo site do Instagram, basta acessá-lo através de um navegador como o Google Chrome, confira o passo a passo:

Acesse o site do Instagram: Abra seu navegador e vá para instagram.com. Faça login com seu nome de usuário e senha. Vá para o seu perfil: Clique no ícone do seu perfil no canto superior direito e selecione 'Perfil'. Edite seu perfil: Na sua página de perfil, clique em 'Editar Perfil'. Desativar temporariamente sua conta: Role para baixo até encontrar a opção 'Desativar minha conta temporariamente'. Clique nesse link. Forneça um motivo: Escolha um motivo para a desativação no menu suspenso e reinsira sua senha. Confirme a desativação: Clique em 'Desativar conta temporariamente'.

Sua conta será desativada imediatamente, mas você pode reativá-la a qualquer momento simplesmente fazendo login novamente.

Se você também tiver perfil na rede Threads, ao desativar sua conta no Instagram, seu perfil do Threads também será desativado.

Como desativar a conta do Instagram pelo app no iPhone

Para desativar sua conta do Instagram pelo aplicativo em dispositivos iOS, siga estas etapas:

1. Acesse o perfil: Na tela inicial do aplicativo do Instagram, toque no ícone de perfil localizado no canto inferior direito

2. Menu de opções: Toque no ícone de três linhas no canto superior direito

3. Central de Contas: Toque em "Central de Contas"

4. Dados pessoais: Deslize para baixo e toque em "Dados pessoais"

5. Propriedade e controle de contas: Escolha a opção "Propriedade e controle de contas"

6. Desativação ou exclusão: Selecione "Desativação ou exclusão"

7. Seleção de perfil: Escolha o perfil que deseja desativar

8. Desativar conta: Toque em "Desativar conta" e depois em "Continuar"

9. Insira sua senha: Digite sua senha e toque em "Continuar"

10. Motivo da desativação: Selecione um motivo para a desativação e toque em "Continuar"

11. Período de reativação: Indique um período para a reativação automática da conta e toque em "Continuar"

12. Confirmação: Por fim, toque novamente em "Desativar conta" para finalizar o processo.

Seu perfil será desativado e ficará oculto até que você decida reativá-lo. Para reativar, basta fazer login novamente na sua conta. Note que a desativação pode ser feita por tempo indeterminado, mas só é possível repetir o procedimento a cada sete dias.

Qual a diferença entre desativar temporariamente e excluir a conta no Instagram?

É importante entender a diferença entre desativar e excluir sua conta do Instagram:

Desativar : Desativar sua conta é uma solução temporária. Seu perfil, fotos, comentários e curtidas ficarão ocultos até que você reative sua conta fazendo login novamente. Esta é uma boa opção se você apenas precisa de uma pausa .

: Desativar sua conta é uma solução temporária. Seu perfil, fotos, comentários e curtidas ficarão ocultos até que você reative sua conta fazendo login novamente. . Excluir: Excluir sua conta é permanente. Ao escolher esta opção, todo o seu conteúdo — incluindo fotos, seguidores, curtidas e comentários — será permanentemente removido e não poderá ser recuperado depois de 30 dias .

Escolher entre desativar ou excluir sua conta depende do seu objetivo a longo prazo com a plataforma. Se você apenas precisa de um tempo longe do Instagram, desativar temporariamente é o caminho a seguir. Se você decidiu se despedir definitivamente da plataforma, a exclusão é a opção adequada.

Como reativar uma conta desativada no Instagram?

Para reativar uma conta desativada no Instagram, basta fazer login no aplicativo com seu nome de usuário e senha. Se a conta estiver desativada há tempo suficiente e não houver outras questões pendentes (como violações dos termos de serviço), o perfil será restaurado e você terá acesso novamente ao seu conteúdo e interações na plataforma, independente de qual dispositivo o login foi feito, seja no computador ou no celular.

Se você tiver problemas para reativar, verifique se a conta está realmente apenas desativada e não excluída, pois contas excluídas não podem ser recuperadas.

Posso criar outra conta no Instagram com o mesmo e-mail?

Sim, você pode criar outra conta no Instagram usando o mesmo e-mail. O Instagram permite que um e-mail seja associado a mais de uma conta, então desde que o nome de usuário escolhido esteja disponível, você pode configurar um novo perfil usando o mesmo endereço de e-mail já registrado em outra conta

Leia também