Como criar grupos no direct do Instagram

O Instagram ganhou seguidores em todo mundo por ser uma rede social para publicação de imagens. Mas desde sua criação, em 2010, foram criadas diversas funcionalidades, como o Reels, uma maior interação entre os usuários e o grupo de mensagens diretas.



A ferramenta de bate-papo integrada ao Instagram permite que o usuário crie grupos de conversa pelo direct para enviar mensagens de texto, fotos e vídeos de forma privada.

Seja para compartilhar novidades, organizar eventos, ou discutir temas de interesse comum, criar um grupo de mensagens diretas é um processo relativamente simples. Vamos explorar como você pode tirar o máximo proveito dessa funcionalidade, detalhando cada etapa do processo.

Como criar um grupo de mensagens diretas no Instagram

O primeiro passo é formar o seu próprio grupo de mensagens diretas. Confira abaixo como criar um grupo de mensagens diretas no Instagram:

Abra o Instagram e deslize a tela para a esquerda para acessar o direct; Clique em “Nova Mensagem” no canto superior direito da tela; Clique em “Criar um bate-papo em grupo” (ícone com três bonequinhos); Selecione as pessoas que deseja incluir no chat; Crie um nome para o grupo no espaço “Dê nome ao seu grupo”.

Como adicionar pessoas a um grupo existente

Após a criação do grupo, você pode querer expandir sua conversa incluindo novos membros. Veja como fazer:

Acesse o grupo: abra o grupo de mensagens diretas no qual você deseja adicionar novos membros. Acesse as informações do grupo: toque no nome do grupo na parte superior da tela para abrir as informações do grupo. Adicione membros: selecione 'Adicionar Pessoas' e busque pelos contatos que deseja incluir. Confirme a adição tocando em "Adicionar" ao lado de seus nomes.

Como ativar criptografia nas conversas

É possível ativar a criptografia de ponta a ponta do bate-papo, porém contas comerciais não poderão ser incluídas no grupo. Para adicionar esse tipo de conta, basta desativar a criptografia no topo do aplicativo.

Como apagar um grupo do Instagram

Para apagar o grupo basta deslizar a tela para a esquerda e clicar na mensagem “excluir o grupo”.

Como sair de um grupo do Instagram

Por fim, entender como sair de um grupo é importante para gerenciar sua presença online e manter sua caixa de entrada organizada. Seja porque o grupo não é mais relevante para você ou para evitar excesso de notificações, sair de um grupo deve ser um processo simples e direto.

Acesse o grupo: Abra o grupo do qual deseja sair. Acesse as informações do grupo: Toque no nome do grupo na parte superior para ver as informações. Saia do grupo: Role para baixo e toque em "Sair do Grupo". Você será perguntado para confirmar sua escolha. Confirme para sair e deixar de fazer parte do grupo.

Criar e gerenciar grupos no direct do Instagram é um processo simples, que permite uma comunicação eficiente e organizada com várias pessoas. O que é um grupo no direct do Instagram? Os grupos de bate-papo fazem parte do direct do Instagram, uma funcionalidade dentro da plataforma de mídia social Instagram que permite aos usuários enviar mensagens, fotos, vídeos e outros conteúdos de forma privada apenas para contas específicas. Essas conversas de grupo ocorrem em uma área separada do feed principal e das mensagens diretas individuais, permitindo que múltiplos usuários interajam e compartilhem informações em um espaço fechado. Qual o limite de pessoas no grupo

De acordo com o Instagram, são permitidas até 250 pessoas no grupo do direct, sendo que apenas administrador do chat pode adicionar e remover participantes, assim como trocar o nome da comunidade.

Leia também