Quem está em busca de um novo trabalho sabe como é cansativo se dividir entre plataformas de buscas de emprego, preencher todos os dados e ainda ter de formatar e enviar o próprio currículo como arquivo.

Por isso, o LinkedIn oferece uma versão em PDF do seu perfil, rapidamente transformando todo o conteúdo em uma folha de CV.

A EXAME já ensinou como fazer um currículo com ChatGPT e como criar uma foto de perfil ideal para o LinkedIn — e tudo pelo celular, com ajuda de apps alimentados por inteligência artificial. Agora, veja como é fácil transformar sua página do LinkedIn em um currículo em formato PDF:

Como baixar currículo no LinkedIn?

🕐 Tempo médio: 1 minuto