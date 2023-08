Celular desligando sozinho? Veja o que fazer e o que pode ser

O seu celular desliga sozinho? É preciso estar atento. Há algum tempo o aparelho deixou de ser usado apenas para fazer ligações e virou acessório indispensável no dia a dia.

Celular desligando sozinho com carga? iPhone reiniciando sozinho? O que fazer nesses casos? Qual pode ser o motivo? Neste texto levantamos os possíveis motivos que fazem o seu celular desligar sozinho e trouxemos soluções práticas para você identificar e resolver o problema.

Celular desligando sozinho pode ser a bateria

Em muitos casos, quando você tem um celular que desliga sozinho mesmo com carga, o problema pode estar na bateria. Isso acontece por causa do desgaste natural. Com o tempo e muitos ciclos de carregamento, a bateria não funciona mais como deveria. Neste caso, é preciso trocá-la.

O que fazer neste caso?

Se o seu aparelho for novo, e a bateria estiver com problema, você deve procurar a assistência técnica, principalmente se o aparelho ainda estiver na garantia. Assim, você não vai ter prejuízo e a própria marca deve se responsabilizar.

Peças alternativas podem deixar o celular desligando sozinho

Comprar um smartphone de uma certa marca, mas usar acessórios que não são originais pode ser uma das causas do celular reiniciando sozinho ou celular desligando sozinho mesmo com carga. Assim como trocar peças do aparelho em lojas não autorizadas

Com o tempo, o smartphone pode parar de responder a peças e acessórios que não são originais. Se você procurou uma assistência autorizada e ela não encontrou defeitos, é provável que a incompatibilidade com esses acessórios "alternativos" seja a causa.

O que fazer neste caso?

Nesse caso, use carregador ou bateria oficial, por exemplo, e veja se isso resolve o problema. Aliás, essa é uma das principais causas de iPhone desligando sozinho, já que a Apple é mais rígida com seu ecossistema de aparelhos e acessórios.