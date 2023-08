Celular com melhor bateria em 2023: veja opções de diferentes preços

Para te ajudar a encontrar o celular com melhor bateria de 2023, preparamos uma lista com várias opções incríveis. São smartphones com grande autonomia, para que você passe mais de um dia longe das tomadas.

Selecionamos modelos de diferentes marcas, como a Samsung, Motorola e Xiaomi, e também de diferentes faixas de preço. Além de boa bateria, esses aparelhos trazem processadores potentes, bastante espaço de armazenamento interno, telas de boa qualidade, entre outros pontos positivos em suas fichas técnicas.

Quer saber mais? Então continue com a gente e conheça o celular com a melhor bateria.

Galaxy S23 Ultra: celular com melhor bateria 2023

O Galaxy S23 Ultra é um celular top de linha que não deixa a desejar em nenhum ponto da ficha técnica – especialmente no quesito bateria. Com 5.000 mAh (assim como o antecessor S22 Ultra), ele dura mais de dois dias longe da tomada com folga.

Compatível com carregamento rápido, segundo a Samsung, ele pode chegar a 65% da carga em cerca de 30 minutos com um carregador de 45W.

Além disso, seu processador Snapdragon 8 Gen 2 promete otimização do uso da bateria, aliado a um processamento poderoso sem engasgos mesmo com multitarefas ou jogos pesados. Ah, ele possui conectividade 5G.

O S23 Ultra também pode se tornar o queridinho dos gamers de celular por conta do painel de AMOLED Dinâmico 2X com taxa de atualização variável, que pode chegar a 240 Hz no Modo Game.

O S23 Ultra ainda traz um conjunto de câmeras impressionante. O sensor principal de 200 MP é acompanhado por uma grande angular de 12 MP e mais dois sensores de 10 MP cada. A frontal de 12 MP pode parecer pouco, mas as selfies devem agradar graças ao processador poderoso do celular.

Por que o Galaxy S23 Ultra está na lista de celulares com bateria boa?

Tem capacidade de 5.000 mAh

Autonomia de mais de dois dias com folga

Carrega 65% da carga em meia hora com tomada 45W

Processador com excelente eficiência energética

Como chegamos à lista de celular com melhor bateria?

Selecionamos opções de celular com bateria boa com capacidade superior a 5.000 mAh. Esse já se tornou um valor padrão para a maioria dos smartphones intermediários. Mas não é só isso, também levamos em consideração outros recursos, como carregamento rápido ou sem fio.

A lista foi montada com a ajuda dos Especialistas do Buscapé. Quer saber mais? Veja as opções abaixo.

Galaxy M14 5G: o mais barato da lista